Alternatives Wohnprojekt in Rostocker Niklotstraße: So funktioniert es

Bezahlbarer Wohnraum, Solidarität und eine selbstverwaltende sowie selbstbestimmte Hausgemeinschaft: Nach jahrelangen Verhandlungen mit der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro haben die Bewohner der Niklotstraße 5 und 6 ihr Ziel erreicht – die von ihnen gegründete Genossenschaft „Solidarisches Wohnen OST-2500“ hat die Immobilien gekauft, ist nun Eigentümer der beiden Projekthäuser im Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Bereits seit den 90er-Jahren befindet sich im Erdgeschoss der linksgerichtete Verein Alternatives Wohnen in Rostock (Awiro). Dieser wird von jungen Menschen betrieben und ist seit mehr als 20 Jahren Träger der freien Jugendhilfe. In der Jugendbegegnungsstätte „Café Median“ finden normalerweise regelmäßig Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Lesungen und Filmvorführungen statt. Daneben gibt es mehrere offene Werkstätten, ein Archiv, einen Seminar- und einen Proberaum.

Offene Jugendarbeit zentral in Rostock

„Unser Hauptanliegen war es, den Fortbestand des Vereins zu gewährleisten, zentral in Rostock politische Arbeit und offene Jugendarbeit leisten zu können“, erklärt ein Mitglied des Vorstandes.

„Wir sind froh, dass der Kauf nun abgeschlossen ist und der Verein nun Mieter der Genossenschaft ist.“ In den zurückliegenden Monaten habe man sich vielen neuen Aufgaben stellen müssen: Finanzierungs- und Businesspläne mussten erstellt, Kaufverträge geprüft, die Genossenschaft gegründet werden.

Wiro verkauft Häuser

Bisheriger Wohnungseigentümer war die Wiro. Im Jahr 1998 hat das Unternehmen mit der Awiro Mietverträge zu besonderen Konditionen abgeschlossen. Diese wären im Jahr 2023 ausgelaufen. Der Verein fürchtete, dass den Projekten das Aus droht – etwa weil die Häuser saniert werden, die Mieten steigen, Familien in die Wohnungen einziehen. „Durch den Kauf der Häuser wird nicht nur die Vereinsarbeit aufrechterhalten, es wird zudem auch Wohnraum gesichert. Das ist ein wichtiger Aspekt“, so das Vorstandsmitglied.

Nach Angaben der Wiro habe dem Verkauf am Ende nichts entgegengestanden. „Die Initiatoren wollten die Häuser in der Niklotstraße 5 und 6 erwerben. Eine mögliche Vermietung über 2023 hinaus war deshalb nicht Gegenstand der Gespräche. Wir waren auch dafür offen“, so Sprecher Carsten Klehn.

Ortsbeirat: Wichtige Projekte

Ein Projekt, das auch vom zuständigen Ortsbeirat begrüßt wird. „Grundsätzlich bereichern solche Initiativen, die die KTV zu einem lebendigen und interessanten Viertel machen“, sagt der Vorsitzende Felix Winter. Die Vielfalt der Eigentümerformen mache das Szeneviertel spannend. „Man hat nicht einen großen Eigentümer, der über alles entscheidet, sondern welche mit unterschiedlichen Zielen und Positionen. Der Ortsbeirat begrüßt diese Vielfalt.

Keine Anonymität

Die Zimmer in den fünf Wohngemeinschaften der beiden Häuser sind derzeit alle vermietet. Die Bewohner setzen auf ein solidarisches Miteinander. „Eigentlich funktioniert das hier wie in einem ganz normalen Haus – allerdings ist das nachbarschaftliche Verhältnis nicht so anonym wie vielerorts“, sagt eine Bewohnerin. „Alle kennen sich, die Türen stehen immer offen, wir kochen zusammen, sitzen zusammen im Hinterhof.“

Im Haus gibt es verschiedene Arbeitsgemeinschaften, alle packen mit an. So kümmern sich einige der Bewohner um die Büroarbeit des Vereins und der Genossenschaft, andere übernehmen die Öffentlichkeitsarbeit oder betreuen das Café. „Andere sind für die handwerklichen Sachen zuständig, haben immer im Blick, was gemacht werden muss und wie teuer das wird“, sagt die Studentin. So habe die Bausubstanz in den letzten Jahren gelitten, auch der Keller müsse trockengelegt werden.

Finanzierung über Spenden, Eigenkapital und Kredit

Finanziert wurde der Hauskauf – über den Kaufpreis bewahren die Wiro und die Genossenschaft Stillschweigen – durch eine Spendenaktion sowie über Leih- und Schenkgemeinschaften, die einen sechsstelligen Betrag einbrachten. „Außerdem haben wir wie jeder Hauskäufer auch Kredite aufgenommen“, sagt die 23-jährige Bewohnerin.

Diese würden nun über die Mieteinnahmen getilgt. Ganz ohne Mieterhöhung geht es auch in der Genossenschaft nicht: Der bisher ohnehin sehr niedrige Mietpreis musste nun zunächst erhöht werden – auf immer noch deutlich unter dem Durchschnitt liegende sechs Euro pro Quadratmeter.

Von Katharina Ahlers