Altes Hafenhaus in Rostock macht Platz für „Blauen Esel“ im Ocean’s End

Rostock

Inzwischen ist es nicht mehr zu übersehen: Die Tage der alten Baracke am Kempowskiufer im Rostocker Stadthafen sind gezählt. Sie soll Neubauten weichen, in denen ein Restaurant, Café und Büros unterkommen. So sehen es die Pläne der Investoren am „Ocean’s End“ vor. Nachdem das alte Hafenhaus ursprünglich schon im Februar abgerissen werden sollte, ist der offizielle Abrisstermin nun der 19. März.

Abriss muss vorsichtig vonstatten gehen

Ganz früh soll es losgehen, sagt Bauherr Jens Sieder – auch damit, die Gäste des benachbarten Borwin Restaurants nicht zu sehr gestört werden. Mit dem teilt sich das alte Gebäude eine Wand, deshalb muss der Abriss auch mit Vorsicht und teilweise in Handarbeit vonstatten gehen.

Im Rostocker Stadthafen wird das Haus zwischen Lokschuppen und Restaurant „Borwin“ abgerissen. Quelle: Ove Arscholl

Bis es soweit ist, wird das alte Hafenhaus jetzt erst einmal entkernt, sagt Sieder. Ein bisschen was muss noch raus, bevor der große Abrissbagger kommen kann. Mit dem haben er und sein Co-Investor Sebastian Braun gewartet, bis die Baugenehmigung der Stadt für ihr Projekt final vorlag.

Wenn die alte Baracke erst einmal platt gemacht wurde, dann soll auf dem Grundstück am Stadthafen ein modernes Ensemble aus zwei neuen dreistöckigen Gebäuden entstehen. Zwischen denen bleibt laut Christian Klein von Ocean Architects aus Waren eine Sichtachse frei, sodass der Blick von der Langen Straße den Burgwall hinunter bis direkt auf die Warnow möglich ist.

Direkt neben dem Restaurant Borwin im Stadthafen will ein Rostocker Investor zwei neue Gebäue errichten. Darin entstehen Büros und die neue Filiale des Restaurants Blauer Esel. Der Titel des Projekts: Ocean’s End. Quelle: Grafik: Ocean Architects

Neues Restaurant wird „Blauer Esel am Hafen“

Einziehen wird in den Neubau, der an das „Borwin“ angeschlossen wird, unter anderem ein neues Restaurant: der „Blaue Esel am Hafen“. Es wird der große Bruder des Lokals, das Miro und Melanie Germanotta seit 2019 in der Eselföterstraße in der Innenstadt betreiben. Knapp 160 Gäste sollen auf zwei Etagen Platz in dem neuen Laden am Hafen finden, 100 weitere im Außenbereich.

Fertig sein sollen die Neubauten im Ocean’s End am Kempowskiufer idealerweise schon im Sommer 2023. Auch die Betreiber des „Blauen Esels am Hafen“ wollen die Saison gern schon mitnehmen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Rest des Hauses sowie auch im benachbarten werden laut Investor Büros unterkommen. Die seien erst zu einem geringen Teil vermietet, viele Flächen noch zu haben. Auch ein Bistro und ein Eiscafé sollen ihren Platz finden. Rund sechs Millionen Euro investieren Sieder und Braun in die neuen Gebäude am Rostocker Stadthafen.

Von Katrin Zimmer