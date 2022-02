„Altstädter Stuben“ in Rostock: Im historischen Viertel erwartet die Gäste gehobene Küche

Rostock

Als „geschäftsführender Koch“ bezeichnet sich Inhaber Kai Prestin (47). Seit 2014 ist er der Hausherr in den „Altstädter Stuben“ in der Östlichen Altstadt von Rostock. Der gelernte Koch hatte das Restaurant in der Altschmiedestraße vom vorherigen Inhaber Manfred Richter übernommen.

Die Geschichte des Restaurants reicht bis in das Jahr 1992 zurück, als sein Vorgänger eine Bäckerei in ein Restaurant umfunktionierte. Das Haus ist aber viel älter. So stammt der darunter liegende Gewölbekeller aus dem 16. Jahrhundert, das spricht für das Alter eines Großteils der Architektur in diesem Viertel. „Heute sind allerdings keine Spuren der damaligen Bäckerei mehr sichtbar“, erklärt Kai Prestin, der hier mit fünf Mitarbeitern das Geschäft am Laufen hält.

In der Östlichen Altstadt gehen die Uhren etwas langsamer

Das Restaurant hat seinen Sitz also an einem Ort, wo im 13. Jahrhundert Rostocks Wiege stand. Ein besonderes Flair prägt noch heute das Viertel rund um Petrikirche und Nikolaikirche, mit kleinen Gassen, liebevoll sanierten Häusern und vielen romantischen Winkeln. Hier scheinen die Uhren etwas langsamer zu gehen. Die entspannte Stimmung hat sich auf die Bewohner übertragen.

Und das malerische Viertel zieht immer wieder Gäste an. Dass dieser Stadtteil von Rostock-Touristen oft fußläufig erkundet wird, ist auch ein Vorteil für die „Altstädter Stuben“. Denn: „Wir haben hier Gäste unter anderem aus den USA, aus Österreich, aus Belgien und aus der Schweiz“, ist die Erfahrung von Kai Prestin. „Natürlich kommen auch viele Rostocker zu uns.“

Der eigene Anspruch ist klar: „Wir wollen die gute Stube sein“, sagt der Gastwirt über sein Restaurant, eine anspruchsvolle Kundschaft weiß das zu schätzen und kommt nach einem Besuch wieder.

Von Ochsenbäckchen bis Saiblingsfilets

Kai Prestin steht gern in der Küche. „Ich bin ein Soßenfan“, sagt der Koch, der sich in der gehobenen Gastronomie auskennt. Alle vier bis fünf Wochen wechselt Kai Prestin die Karte, das kulinarische Angebot variiert. Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel die Altstädter Bouillabaisse, geschmorte Ochsenbäckchen in Rotwein oder gebratene Saiblingsfilets.

Blick in den Keller in der „Altstädter Stuben“ in Rostock Quelle: Thorsten Czarkowski

Der Gastwirt kennt seine Kundschaft und auch ihre Vorlieben. „Manchmal werde ich von Gästen gefragt, wann es die Ochsenbäckchen wieder gibt“, erzählt Kai Prestin. Der Koch hat eben sein Handwerk gelernt und verfolgt seine Grundsätze. „Frisch, regional und liebevoll zubereitet“ – das ist das Credo von Kai Prestin.

Norddeutsche Küche mit Einflüssen aus aller Welt

Sein Restaurant ist für alle da, Vegetarier und Veganer sind in den „Altstädter Stuben“ ebenfalls willkommen, das macht die Speisekarte deutlich. Es gibt auch Spaghetti in Zitronen-Knoblauchöl mit Winterrauke, Kirschtomaten und Grana Padano oder einen winterlichen Gemüseeintopf mit Wirsing, Pastinaken und Wurzelgemüse.

Der kulinarische Ansatz ist klar: Die klassische norddeutsche Küche wird mit Einflüssen aus aller Welt kombiniert. So kommen frischer Fisch, gutes Fleisch und saisonales Gemüse hier in die Töpfe und in die Pfannen.

Bald wieder mit lauschigem Sommergarten

Innen ist das Restaurant funktional, aber auch gemütlich und gutbürgerlich. Rund 150 Quadratmeter stehen in der Gastwirtschaft zur Verfügung, die Fläche verteilt sich im Haus: Im Erdgeschoss der „Altstädter Stuben“, wo auch der Tresen steht, gibt es 17 Plätze, 40 Gäste finden im Gewölbekeller Platz. Im Sommer stehen noch 20 weitere Außenplätze zur Verfügung, zu finden sind sie im lauschigen Sommergarten hinter dem Haus.

Und damit kommt wieder die entspannte Atmosphäre im Stadtteil zum Tragen. „In der Östlichen Altstadt gibt es ein gutes Miteinander“, sagt Kai Prestin, das gilt auch für die hier ansässigen Gastronomen. „Wir nehmen uns da gegenseitig nichts weg“, meint der Gastwirt.

Von Thorsten Czarkowski