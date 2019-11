Wasser marsch für die Eislaufsaison in Tessin

Tessin

Noch ist Peter Zühlke ganz allein in der Eishalle an der Zuckerfabrik Tessin ( Landkreis Rostock). Und noch gibt es hier auch kein Eis. Der Mitarbeiter der Stadt hält einen dicken Schlauch ins Oval der Halle: Wasser marsch! Schichtweise sprüht er das kalte Nass auf die Kühlschläuche.

Eine Woche wird es dauern, bis das Eis stark genug ist. „Zehn Zentimeter muss es haben“, sagt Zühlke, der sehr erfahren sei im „Eis machen“, wie Tom Heller, Leiter der Freizeiteinrichtungen der Stadt Tessin, es beschreibt.

Wintervergnügen seit 2006

Am 30. November eröffnet die inzwischen 14. Eislaufsaison in der Eishalle an der Erlebniswelt Alte Zuckerfabrik. Drei Monate lang können dann Jung und Alt zu beschwingter Musik ihre Runden auf dem Eis drehen. Die Eisbahn misst 32 mal 13 Meter. „Genug Platz für Anfänger und Fortgeschrittene“, meint Heller. Auch Eishockey und Eisstockschießen sind jedes Jahr aufs Neue bei Kindern und Erwachsenen beliebt.

2006 hat die Stadt Tessin zum ersten Mal dieses Wintervergnügen angeboten. Seitdem lassen sich Jahr für Jahr mehr Sportbegeisterte aufs Glatteis führen. „In der letzten Saison hatten wir den bisherigen Rekord“, sagt Heller. 3825 Besucher waren auf schmalen Kufen unterwegs. Dazu kommen noch all die Schüler, die an den Vormittagen die Eishalle erobern. Denn „einige Schulen erklären im Winter Eislaufen zum Schulsport“, berichtet Heller.

So sah die alte Zuckerfabrik Tessin bei Rostock noch im Oktober 1988 aus. Quelle: Günther Dehn

Neben der Tessiner Schule, die Heimkonditionen und somit freien Eintritt hat, haben beispielsweise auch die Warbelschule Gnoien und das Gymnasium Sanitz schon feste Zeiten zu moderaten Preisen gebucht. „Und täglich gibt es neue Anfragen“, erklärt Heller. Auch Jugendfeuerwehren mieten sich hier zum eisigen Training mit Spaßfaktor ein.

Schlittschuhe können ausgeliehen werden

Täglich ab 14 Uhr ist die Tessiner Eisarena für alle geöffnet, am Wochenende ab 10 Uhr. Abends wird die Halle gern für Eishockeyspiele und Eisstockschießen genutzt. „Da freuen sich manche Gruppen schon das ganze Jahr drauf“, weiß der Chef der Freizeiteinrichtungen. Die Eintrittspreise in die Eiswelt sind seit Jahren konstant. Für vier Stunden zahlen Erwachsene vier, Kinder und Jugendliche drei Euro. Das Familienticket (zwei Erwachsene, drei Kinder) ist für 15 Euro zu haben.

Vorbereitungen für die Eislaufsaison in der Zuckerfabrik Tessin: Peter Zühlke sprüht Wasser auf die Kühlschläuche. Tom Heller, Leiter der Freizeiteinrichtungen der Stadt, steht vor dem Schlittschuhregal. Quelle: Doris Deutsch

Auch Schlittschuhe können ausgeliehen werden für vier Euro pro Paar. „Wir haben rund 200 Paare hier in den Regalen stehen“, sagt Heller. Für die neue Saison wurden gerade 25 Paar neue Schlittschuhe angeschafft, in den Größen 40 bis 43. „In der vergangenen Saison haben wir dies für die Größen 36 bis 39 getan.“

Eisbahn wurde im vergangen Jahr wieder abgebaut

Die Stadt wolle die beliebte Einrichtung unbedingt erhalten und ausbauen und investiert. So sei die Eisbahn im zurückliegenden Sommer komplett zurückgebaut worden. „Wir haben den Unterbau geprüft, Folien erneuert, Kühlschläuche, wenn nötig, repariert und alle Banden ab- und wieder aufgebaut“, informiert Heller.

Die Kühlaggregate wurden gewartet und sind nun für die neue Saison in Betrieb gegangen. Peter Zühlke flutet weiter die Kühlschläuche. „Es läuft“, sagt er lachend. Die Eröffnung am 30. November sei gesichert.

300 Quadratmeter Kletterfläche

Die Nachfrage nach dem eisigen Vergnügen wächst. „Schulen, Jugendfeuerwehren, Familien wie auch Firmen melden sich an und mieten oftmals angrenzende Räume für kleine Feiern im Anschluss“, erzählt Heller. Für alle, die nicht so sicher auf den Kufen stehen, bietet der Indoorspielplatz mit Kletterwand und Bistro gleich nebenan Abwechslung.

In der Erlebniswelt für die ganze Familie in der Alten Zuckerfabrik Tessin haben Erwachsene und Kinder gleichermaßen Spaß. Ob Kletterwand, Trampolin, Wellenrutsche oder Go-Kart-Bahn – hier macht Bewegung Freude. Quelle: AG

Auf der etwa 300 Quadratmeter großen Kletterfläche geht es bis zwölf Meter hinauf. Unter der Galerie ist ein Boulderbereich mit Weichbodenmatten eingerichtet. In der Spielelandschaft sorgen Rutschen, Trampoline, eine Go-Kart-Bahn und andere Attraktionen für Spaß.

