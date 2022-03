Kostenlos bis 09:00 Uhr Am 8. März ist Welt-Frauentag: Was Männer aus MV an Frauen schätzen

Am Dienstag ist internationaler Frauentag. Ein Feiertag ist der in MV zwar noch nicht. Ein Geschenk gibts trotzdem: Viele Männer überraschen ihre Frauen mit Blumen oder Pralinen. Doch ernst gemeinte Anerkennung schlägt jeden Strauß und Süßes. Deshalb haben wir zum 8. März acht Männer um ein Kompliment für die Frauenwelt gebeten.