Rostock

Idyllisch gelegen sind die nagelneuen Wohnungen am Gerberbruch in Rostock. Ein künstlich angelegter Kanal fließt durch die Mitte der Straße, die Mieter und Eigentümer genießen einen traumhaften Blick auf die Warnow. Viele nutzen die Nähe, um quasi von der Haustür aus direkt ins Boot und auf das Stand Up Paddleboard zu steigen oder in der Dämmerung die Angel auszuwerfen. Doch die Idylle wird getrübt – durch eine hartnäckige Baustelle.

Das allein wäre noch zu verkraften, wenn denn dort wenigstens etwas passieren würde. Doch schon seit Monaten tut sich nichts mehr, monieren Anwohner, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. „Es gibt keine Informationen, keine Bauarbeiter sind zu sehen. Letztendlich steht die Baustelle seit Monaten still“, beklagt sich ein Rostocker.

Seit Mai müssten die Bewohner der Häuser am Gerberbruch nur noch auf die Baustelle gucken. Mittlerweile wachse die schon wieder mit Unkraut zu. Ebenfalls ärgerlich: Die Zufahrt zu einem Bootsanleger sei versperrt, so dass die Boote nicht zu Wasser gelassen werden können.

Am Gerberbruch in Rostock saniert die Firma Groth & Co. im Auftrag der Nordwasser GmbH die Zulaufkanäle zu zwei Abwasserpumpwerken. Quelle: Katrin Zimmer

Das allerdings sei notwendig gewesen, heißt es dazu aus dem Rathaus. Denn an der besagten Stelle saniere die Firma Groth & Co. GmbH im Auftrag der Nordwasser GmbH die Zulaufkanäle zu zwei Abwasserpumpwerken. Dafür mussten laut Angaben des Versorgers Tiefenbrunnen errichtet werden, um das Grundwasser abzupumpen und anschließend auf einem trockenen Boden bauen zu können.

Weiterhin musste geprüft werden, wohin das geförderte Wasser in die Kanalisation abgeleitet wird und ob und wie es wieder eingespeist werden kann. Eine entsprechende Einleitung und Entnahme sei bei den zuständigen Ämtern und Behörden beantragt worden, hieß es.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und: „Bei diesen unterschiedlichen Prozessen kam es zu unvorhersehbaren Zeitverzögerungen, so dass die Baustelle im Augenblick ruht“, teilte die Stadt mit. Weitergehen soll es dort nun noch im November. Immerhin ein kleiner Trost für die Anwohner des Gerberbruchs.

Ein wenig Geduld aufbringen – und die Augen schließen – müssen sie aber dennoch. Denn planmäßig beendet werden die Arbeiten erst Ende Februar 2022, hieß es vonseiten der Nordwasser GmbH.

Von Katrin Zimmer