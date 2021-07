Am Meer Festival am Strand von Markgrafenheide: Diese Acts sind dabei

Markgrafenheide

Endlich wieder Livemusik: Nach vielen Monaten, in denen das Kulturwerk MV die Zeit mit digitalen Konzerten überbrückt hat, ist nun wieder ein Live-Event geplant. Vom 21. bis zum 24. Juli findet das Open-Air-Festival „AM MEER – Taterhörner Tage“ statt. Direkt am Strand in Markgrafenheide erwartet das Publikum ein auf vier Tage und vier Nächte verteiltes Musikprogramm.

Neben zahlreichen regionalen Musikern und Musikerinnen, haben auch internationale Acts, wie Thomas Schumacher, Dominik Eulberg und Christian Löffler zugesagt. Am Mittwoch liegt der Fokus auf dem musikalischen Repertoire der Hansestadt und bereitet jungen, Rostocker Newcomern und Newcomerinnen eine Bühne. Mit dabei sind Singer-Songwriter wie NORA, J-Pag, Sterni.Fritz, Ronny Bruch oder JonnyVersum.

Am Donnerstag sind neben lokalen Künstlern auch die mehrfach ausgezeichnete Rapperin Haiyti zu Gast. Auch Rostocker Bands wie Les Bummms Boys, Jane and the Rain, B6BBO, Subbotnik und Fammelz 067 treten am Donnerstag auf.

Die beiden Wochenend-Tage stehen im Fokus der elektronischen Klänge: Neben Löffler, Eulberg und Schumacher freuen sich auch DJs wie Kid Simius, Pauli Pocket oder Schlepp Geist darauf, dem Publikum bis in die frühen Morgenstunden einzuheizen.

Tickets können unter www.ammeerfestival.de gekauft werden. Die Plätze für die Tagestickets sind jedoch begrenzt. Es werden nur wenig Eintrittskarten an der Abendkasse verfügbar sein. Wer dabei sein möchte, sollte sich sein Ticket vorab online kaufen. Die Tickets kosten zwischen 9,50 Euro und 29,20 Euro.

Das "Am Meer Festival" findet vom 21. Juli bis zum 24. Juli in Markgrafenheide am Strand statt. Quelle: Kulturwerk MV

Das Festival „Am Meer“ wird im Rahmen des Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert und von der Hansestadt Rostock unterstützt. Mehr Infos zum Event, dem Line-Up und den Tickets gibt es unter www.ammeerfestival.de

Von OZ