Erst hat die Wuchtbrumme ihr die Tür zugeparkt, jetzt „arbeitet“ sie für Angela Holz und rührt sich dabei nicht einen Millimeter vom Fleck. Das hat sie auch nicht nötig. Die alte Diesellok, einst Teil der Hafenbahn, zieht auch so jede Menge potentielle Kunden an. „Sie ist ein richtiger Magnet, das hätt’ ich im Leben nicht erwartet“, sagt Andrea Holz und lacht.

Urlauber, Spaziergänger, Segler und Hochzeitspaare – sie alle lassen sich von der Lok anlocken und entdecken so, was sich seit Neustem direkt neben ihr befindet: Angela Holz’ Deko- und Blumenladen mit dem passenden Namen „Angelokt“.

Schutthalde wird Schmuckkästchen

Erst vor wenigen Tagen hat Angela Holz das Geschäft eröffnet. Dekostücke, regionale Feinkost und Urlaubsmitbringsel bietet die Unternehmerin hier ihren Kunden an. Damit diese den Laden überhaupt betreten können, war ein Kraftakt nötig. Denn wo nun die Kristalle eines Kronleuchters über Vasen und Kerzen glitzern, lag bis vor kurzen noch Schutt und Krempel längst vergangener Zeiten.

Einst hat der Anbau, der sich an die Eventlocation „Lokschuppen“ schmiegt, den Stadthafen elektrisiert: Bis in die 1950er Jahre sei er ein Trafohaus gewesen, erzählt Angela Holz. Sie hat das schmucklose Kabüffchen aus dem Dornröschenschlaf erweckt.

Wände eingerissen und Flügeltür eingebaut

Der zugemauerte Eingang wich einer gläsernen Flügeltür. Die alte Diesellok musste ihren Stammplatz abgeben, wurde mit dem Kran verrückt und döst nun ein paar Meter weiter auf dem Abstellgleis. Derweil stellte Angela Holz drinnen die Weichen für die Zukunft: Deckenpaneele wurden ab- und überflüssige Wände eingerissen. „Leider war dahinter nur Müll eingemauert, wir hatten auf einen Schatz gehofft“, scherzt Angela Holz.

Dafür stehen nun an gleicher Stelle kleine Schätzchen, an denen sich andere erfreuen: maritime Schmuckstücke, handgeschöpfte Schokoladen, Weine, Salze, Souvenirs, aber auch Exklusives wie Designervasen. Die lassen sich Kunden gern etwas kosten. Ein Corona-Effekt, glaubt Angela Holz. Sie habe festgestellt, dass sich „die Leute gerade jetzt etwas gönnen wollen. Viele legen in diesen Zeiten mehr Wert darauf, es sich zu Hause schön zu machen und geben auch für Feste wie Hochzeiten mehr aus.“

Das Gegenstück zur Landidylle

Auch wenn der Laden gerade erst eröffnet worden ist, an Zuspruch mangelt’s nicht. Für Stammkundschaft vom ersten Tag an hat Angela Holz quasi selbst gesorgt – in Biestow. Dort hat sie vor einigen Jahren eine 250 alte Scheune originalgetreu saniert und sich in der Tenne den Traum vom eigenen Laden erfüllt – mit „Angelandet“.

Ein Geschäft war Angela Holz aber nicht genug. Zur ländlichen Idylle habe sie ein Gegenstück in der Stadt gesucht– und es in Rostock am Warnowufer gefunden. „Mein Mann und ich haben schon immer eine Affinität zum Stadthafen gehabt.“

Nicht die einzige Schwäche der gebürtigen Rostockerin. Sie liebt auch alles, was bunte Blüten treibt. „Blumen sind mein Steckenpferd.“ Das teilt sie mit Gabi Dewner: Im „Angelokt“ arrangiert die Floristin Tafelschmuck, Blumiges für Balkon und Terrasse und Brautsträuße. Interessenten kommen quasi von nebenan: Im restaurierten „Lokschuppen“ werden unter anderem Hochzeitsfeiern ausgerichtet.

Dass auch Angela Holz ein Händchen fürs Aufhübschen hat, lässt sich am Interieur ihres Ladens ablesen: Das ehemalige Trafohaus hat sie im Industriestil eingerichtet. Unverputzte Wände, blanker Beton und Stahl als Kontrast zu zarten Glasvasen und lieblicher Blumendeko. „Ich liebe Gegensätze.“

Abgefahrene Möbelstücke

Besonders stolz ist sie auf ein hölzernes Schätzchen, das einst richtig in Fahrt war: eine ausrangierte U-Bahn-Bank, auf der es sich früher Passagiere und nun Kunden und Auftraggeber gemütlich machen. In Griffweite steht die Eistruhe mit Leckereien aus Vorpommern. An ihrer Stelle soll es im Winter heiß hergehen: Angela Holz will einen Kamin einbauen. Schon jetzt ist sie mit ihrem aufgemotzen Trafohaus rundum zufrieden. Nur eines fehle ihr noch zum Glück: „Verstärkung für unser Team.“

„Angelokt“, geöffnet Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 11-15 Uhr

Von Antje Bernstein