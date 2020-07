Am Seehafen Rostock festgenommen: 882 Tage Haft nach unerlaubter Einreise

Rostock

Am Dienstagnachmittag hat die Polizei einen 51-jährigen Schweden im Seehafen Rostock festgenommen. Nach Angaben der Polizei ist der Mann unerlaubt eingereist und wurde bei einer intensiven Binnengrenzfahndung entdeckt. Der Schwede wurde im Januar 2012 durch das Landgericht Flensburg zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten wegen gewerbsmäßigen Einschleusen von Ausländern in mehreren Fällen rechtskräftig verurteilt.

Die Hälfte der Strafe verbüßte er, dann wurde der Mann abgeschoben. Aufgrund der Verurteilung wurden ihm seine Freizügigkeitsrechte aberkannt, wodurch er das Recht auf die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland verlor. Mit seiner Einreise am Dienstag trat die Vollstreckungshaft wieder in Kraft und er muss seine restliche Freiheitsstrafe von 882 Tagen verbüßen. Dazu hat ihn die Polizei in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von OZ