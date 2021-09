Papendorf

Die Papendorfer Agrargenossenschaft feiert am Sonnabend, den 4. September auf ihrem Hof großes Erntedankfest und gleichzeitig 30-jähriges Jubiläum. Das Fest hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. So wird die Straße „Erbsenkamp“, hinter der Einmündung Sandkrug bis Nummer 5 – 6 (Gelände Papendorfer Agrargenossenschaft); geltend für beide Fahrtrichtungen von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr voll gesperrt. Zusätzlich kommt es von 9.30 Uhr bis 13 Uhr wegen des Festumzugs zu Beeinträchtigungen an den Straßen “Warnowkihr” – “Alte Ziegelei” – “Dorfstraße” – “Erbsenkamp” bis Höhe Nr. 5 – 6. Das Amt Warnow-West macht darauf aufmerksam, dass die Zu-/Ausfahrt zum/vom Ort Papendorf für den Durchgangsverkehr generell nur gemäß vor Ort ausgeschilderter Umleitung möglich ist. Auch Anwohner/Anlieger sollten beachten, dass die Streckenabschnitte während der Dauer der Veranstaltung zum Teil nicht befahren werden können und daher möglichst gemieden oder umfahren werden sollten.

Von Stefanie Adomeit