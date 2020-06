TV-Krimi „Der Tag wird kommen“ - Am Sonntag in der ARD: An diesen Orten spielt der neue Rostocker „Polizeiruf“

Viel passiert diesmal auf dem Gelände der ehemaligen Neptunwerft: Im neuen „Polizeiruf“ aus Rostock sind einige Handlungsorte wiederzuerkennen. Am Sonntag (14. Juni) läuft „Der Tag wird kommen“ in der ARD. Hier können Sie nachverfolgen, wann im Film wo ermittelt wurde.