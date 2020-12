Grevesmühlen/Rostock

Der Internethändler Amazon baut sein Logistiknetz in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Jüngstes Vorhaben ist nach OZ-Informationen der geplante Bau eines Zustell- beziehungsweise Logistikzentrums in Nordwestmecklenburg zwischen Grevesmühlen und Upahl. In Rostock wiederum hat das geplante Verteilzentrum mit Platz für Lieferfahrzeuge im Nordosten der Hansestadt eine weitere Hürde genommen.

Die Stadt Grevesmühlen hat die ersten Weichen gestellt, die Stadtvertreter haben in dieser Woche grünes Licht für den Großgewerbestandort gegeben, wie das Projekt offiziell heißt. Denn öffentlich wird weder Amazon genannt noch das Vorhaben konkretisiert. Fakt ist, Grevesmühlen hat den Weg freigemacht, nun muss noch die Gemeindevertretung Upahl zustimmen, dann können die Verhandlungen beginnen.

Noch offene Grundstücksfragen

Denn damit das rund 40 Hektar große Gewerbegebiet westlich der Landesstraße zwischen der A 20 und der Stadt Grevesmühlen erschlossen werden kann, müssen noch einige Grundstücksangelegenheiten geregelt werden.

Nach OZ-Informationen hat es dazu allerdings schon Verhandlungen hinter verschlossenen Türen gegeben, es fehlen lediglich die Unterschriften auf den Verträgen. Und es muss die Frage geklärt werden, wer eigentlich mit dem Investor verhandelt. „Ob wir als Stadt Grevesmühlen das sind oder die Gemeinde Upahl, das müssen Fachleute klären“, sagt Bürgermeister Lars Prahler.

Amazon schweigt

Zu den Plänen auf dem Standort will sich der 48-Jährige allerdings nicht äußern. „Es geht um einen Gewerbestandort in diesem Bereich, den wir zusammen mit Upahl umsetzen wollen.“ Mehr könne er dazu nicht sagen.

Die Kommune verhandelt nicht mit dem amerikanischen Unternehmen selbst, sondern mit einer Firma, die die Grundstücke erschließt und anschließend an Amazon verpachtet. Dementsprechend zurückhaltend reagierte Amazon auf eine Anfrage der Redaktion zur Investition zwischen Grevesmühlen und Upahl. Konkrete Aussagen könne man aktuell zu den einzelnen Standorten nicht machen, teilte ein Sprecher mit.

Platz für Hunderte Lieferwagen

Im Rostocker Nordosten stimmte der zuständige Ortsbeirat am Dienstag den Amazon-Plänen unter Bedingungen zu. Der Konzern will auf vier Hektar in der Nähe des Überseehafens 660 Stellplätze für Lieferfahrzeuge und eine 150 Meter große Logistikhalle schaffen, zudem 72 Verladeplätze und 96 Stellplätze für Lieferwagen, die auf die Beladung warten.

Hinzu kommen noch 221 Parkplätze für Mitarbeiter, sowie Büros, ein Pumpenhaus, ein Sprinklertank, ein WC-Container und eine Lärmschutzwand. Der Bauwert wird im Antrag mit 18,3 Millionen Euro angegeben.

Expansion in ganz MV

Amazon plant nach OZ-Informationen eine massive Expansion in ganz MV. Der Online-Riese will in nahezu allen größeren Städten des Landes neue Zustellzentren errichten und so Lieferungen noch am selben Tag möglich machen. In Schwerin und Neubrandenburg hat Amazon schon Grundstücke im Blick.

In Dummerstorf bei Rostock soll bereits ab 2021 ein sogenanntes „Fulfillment“-Center entstehen. Diese Logistikzentren sind das Herzstück von Amazon: 15 gibt es bereits in Deutschland, Dummerstorf soll das 16. werden. Dort werden Millionen Artikel gelagert und für den Versand an die Kunden vorbereitet. Amazon beschäftigt in jedem „Fulfillment-Center“ um die 2500 bis 3000 Angestellte.

Weitere Pläne?

Amazon selbst will sich zu seinen Plänen noch nicht äußern: „Wir investieren weiter in Deutschland und suchen nach neuen Standorten, um unseren Kunden weitere Vorteile bieten zu können – wie zum Beispiel eine schnelle Lieferung“, so eine Sprecherin.

Aus Wirtschaftskreisen heißt es, dass es mit Rostock, Grevesmühlen, Schwerin und Neubrandenburg nicht getan sein soll: In einem zweiten Schritt wolle Amazon auch nach Greifswald und Stralsund.

