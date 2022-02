Neubrandenburg/Rostock

Es war das große Versprechen auf einen guten Lohn in Mecklenburg-Vorpommern. Doch nach nicht einmal einem halben Jahr ist der Traum von anständiger Bezahlung und würdigen Arbeitsbedingungen als Paketbote für Amazon für viele Rumänen und Bulgaren geplatzt. Ausgenutzt, alleingelassen, über den Tisch gezogen, Versprechen gebrochen: „Was wir hier erlebt haben, war ein Schock“, berichtet Maria*. „Wir haben uns wie Sklaven gefühlt.“

Eine Hire-and-Fire-Mentalität (anheuern und kündigen), Willkür und Betrug werfen die Mitarbeiter aus Osteuropa der Firma Fast Despatch Logistics Germany (FDL) vor. Die Firma liefert für Amazon als Subunternehmen Pakete von den Verteilzentren in Rostock und Neubrandenburg aus.

Zu fünft in einer Wohnung mit vier Betten

Im Oktober schaltete die Firma in sozialen Netzwerken in Rumänien Anzeigen für eine Beschäftigung als Zusteller von Amazon-Paketen in Deutschland: 12 Euro brutto pro Stunde bei einem Arbeitstag von 8 bis 10 Stunden, freie Unterkunft für die ersten zwei Monate, Unterstützung bei Behördengängen versprach das Unternehmen. Für Maria und Cosmin*, die in ihrer rumänischen Heimat durch die Pandemie ihren Job verloren, klang das wie das große Los. Sie packten ihre Sachen, fuhren mit dem alten Passat nach Neubrandenburg.

Die Frau zeigt Fotos ihrer Unterkunft: Linoleum-Boden, eine spartanische Einrichtung in einer Dreizimmerwohnung, Stahlschränke. Anfangs mussten sie sich zu fünft vier Betten teilen. „Kein Problem. Das kann passieren“, habe sie damals gedacht. Das Paar schlief die ersten Nächte zusammen in einem Einzelbett.

Dubiose, als Schadensersatz deklarierte Abzüge

Beim Durchscrollen der Bilder zittern Marias Hände, die Nerven liegen blank. Sie verspüre eine große Ohnmacht. Vor einer Woche wurden sie und ihr Partner der Unterkunft verwiesen – urplötzlich. Maria hatte sich krankgemeldet, weil der Rücken vom Treppensteigen und Paketeschleppen schmerzte. FDL sah das als Anlass, ihr außerordentlich zu kündigen. Noch am selben Tag wurde das Paar aus der Wohnung geschmissen, musste die Schlüssel für Wohnung, Fahrzeug und die Arbeitssachen zurückgeben.

Ihren anteiligen Februar-Lohn habe sie vergebens gefordert, sagt sie. Auch im Januar habe sie statt des versprochenen Monatslohns von 1800 Euro netto nur 1100 Euro erhalten. Immer wieder gab es als „Schadenersatz“ deklarierte Abzüge, bestätigen auch andere Beschäftigte. Entsprechende Lohnbescheinigungen liegen der OZ vor.

Firmenzentrale für Mitarbeiter nicht zu erreichen

Nachfragen bei FDL Germany gestalten sich schwierig. Nicht nur für die Mitarbeiter, die in Neubrandenburg und Rostock nur ihren rumänisch und bulgarisch sprechenden Dispatcher als Ansprechpartner kennen. Die Firma mit Sitz in Berlin und Hamburg hat keine Internetseite, keine Telefonnummer.

Auf einem Stellenportal findet sich endlich eine Handynummer. Niemand nimmt ab, dafür meldet sich der Anrufbeantworter von FDL Germany-Personalchefin Birgit Malka. Auf einen langen, per WhatsApp gesendeten Fragenkatalog kommt eine kurze Antwort: „Wir werden allen Anschuldigungen selbstverständlich auf den Grund gehen. Dieses wird eine Weile dauern.“

Amazon: „Wir prüfen die Vorwürfe“

Zur Beantwortung der Fragen werde man in der nächsten Woche mit Berater Jürgen Homeyer auf die OZ zukommen, schreibt Malka. Homeyer, ehemaliger Kommunikationschef der Lufthansa AG und Pressesprecher bei der Deutschen Telekom AG, ist Profi für strategische und Krisenkommunikation.

Eine halbe Stunde später eine weitere WhatsApp von Malka. Der Ton wird schärfer. „Wir werden Stellung nehmen. Aber detailliert, denn nichts davon entspricht der Wahrheit.“ Ein Amazon-Sprecher sagt: „Wir prüfen Vorwürfe und greifen durch, sollten wir feststellen, dass ein Partner diese Erwartungen nicht erfüllt.“

Touren-Scanner ausgeschaltet, unbezahlte Überstunden

Die Osteuropäer, die die OZ in Rostock und Neubrandenburg traf, berichten von unbezahlten Überstunden, von enormem Druck, zu vielen Stopps, die an einem Tag nicht zu schaffen seien. Die Fluktuation ist hoch – der Großteil der Zusteller, die im September und November nach MV kamen, ist in die Heimat zurückgekehrt.

Ein bulgarischer Zusteller in Rostock rückt sein Handy raus, öffnet eine Sprachnachricht. Der Dispatcher fordert ihn darin auf, alle Pakete auszuliefern, auch wenn sich der Touren-Scanner am späten Abend ausschaltet. Er habe dann sein Privathandy genutzt, die Pakete abgelegt, ohne die Ablage zu registrieren, denn dies gehe nur mit dem Scanner, erzählt er.

Das Dilemma nimmt seinen Lauf. Kommen Pakete weg, würden Strafzahlungen fällig oder eine Sperre angedroht, bestätigen auch Rumänen in Neubrandenburg. „Das ist Willkür. Ich dachte, ich bin hier in Deutschland und nicht in Afrika.“ Die Mehrarbeit, die dann geleistet werden musste, sei nicht entgolten worden.

Osteuropäer fühlen sich ausgeliefert

Atanas* kam im September mit Frau und Kindern aus Bulgarien nach Rostock. „Wir wollten hier ein neues Leben beginnen“, berichtet er. Dafür habe er sich Geld von Freunden geborgt. Ein knappes halbes Jahr später ist von dieser Hoffnung nicht viel geblieben.

Auch ihm hat FDL gekündigt, fristlos. Auch dieses Schreiben liegt der OZ vor. Der angebliche Grund: er habe während der Probezeit unentschuldigt bei der Arbeit gefehlt. „Nein“, sagt der 30-Jährige und zeigt seinen Krankenschein. Die Schulter sei kaputt, er kann den Arm nicht mehr heben, Folge des Paketeschleppens. Wie geht es jetzt weiter für ihn und seine Familie? „Ich weiß es nicht.“

Beratungsstelle: Verstärkt unseriöse Unternehmen in der Branche

Die Osteuropäer fühlen sich ausgeliefert. Die Arbeitsverträge sind auf Deutsch, fast alle können die Sprache nicht. Ihr sei nie ein Arbeitsvertrag ausgehändigt worden, beteuert Maria. Sie und ihr Partner sind vor ein paar Tagen nach Rumänien zurückgekehrt – mit einer großen Enttäuschung im Gepäck. „Ich bin nicht wütend auf Amazon, ich bin wütend auf FDL“, sagt sie. Atanas will gegen seine Kündigung – unterschrieben von Birgit Malka – klagen.

Für die Beratungsstelle „Correct“, die ausländische Arbeitnehmer in MV unterstützt, sind diese Berichte keine Einzelfälle. „Die Kurierdienstbranche ist eine Branche, in der wir solche unseriösen Unternehmen verstärkt sehen“, sagt die Leiterin, Stefanie Albrecht.

Die Lösung liege auf dem Tisch: „Ein direkter Arbeitsvertrag bei Amazon.“ Der Versandriese will an dem bestehenden System nichts ändern. „Lieferpartner würden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie die geltenden Gesetze und unsere Richtlinien einhalten“, sagt ein Amazon-Sprecher. Wenn dies nicht der Fall ist, würden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Im schlimmsten Falle trenne man sich von dem Lieferpartner.

* Zum Schutz der Betroffenen wurden die Namen anonymisiert. Sie liegen der Redaktion vor.

Von Martina Rathke