Rostock

Wird die Amazon-Ansiedlung in Rostock zum Totengräber des Rostocker Einzelhandels? Der Internet-Gigant will im Güterverkehrszentrum an der Hinrichsdorfer Straße ein Verteilzentrum errichten – unter anderem, damit Prime-Kunden im Umkreis von 50 Kilometern noch am gleichen Tag ihre Bestellung erhalten können.

Eine ursprünglich bereits für dieses Jahr angekündigte Eröffnung in einem Übergangsgebäude ist aber vom Tisch. Nun soll es rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2021 fertig werden, sagt ein Amazon-Sprecher.

Anzeige

„Natürlich ist es für die Einzelhändler in der Stadt eine Bedrohung, wenn der große Internethändler noch am selben Tag liefert“, sagt City-Manager Peter Magdanz. Für die ohnehin bereits gebeutelten Läden kommt der Expansionskurs des Online-Riesen aus Seattle zur Unzeit: Im Herbst schlägt für viele Unternehmen, die durch den Corona-Lockdown in Turbulenzen geraten sind, die Stunde der Wahrheit. Magdanz: „Dann kommt die neue Herbstkollektion, die bezahlt werden muss, bevor auch nur ein Stück verkauft ist.“ Wer das überstanden hat, müsse im Jahr darauf mit der Konkurrenz zusätzlicher Sofort-Lieferungen von Amazon zurechtkommen.

Nur 15 000 Euro Gewerbesteuer?

Die Rostocker Stadtverwaltung sieht das geplante Amazon-Lager nicht als Ursache von Problemen der Innenstadt-Händler. „Nicht der Ort einer Firmenansiedlung ist entscheidend, sondern das Kaufverhalten der Menschen“, sagt Rathaus-Sprecher Ulrich Kunze. Zurzeit setze die Hansestadt ein Maßnahmenpaket um, „das die Innenstadt und damit urbanes Erleben unterstützt“. Letztlich müssen sich beide Welten – Läden und Online-Handel – miteinander arrangieren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Auch von anderer Seite wächst die Kritik an dem Konzern, der im zweiten Quartal weltweit 40 Prozent mehr Umsatz machte: Jörg Lembke, Bürgermeister von Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein, wirft dem Unternehmen vor, sich seine Ausbreitung indirekt vom Steuerzahler bezahlen zu lassen. In seiner Stadt ist ein ähnliches Verteilzentrum wie in Rostock geplant. Lembke rechnet allenfalls mit 15 000 Euro an jährlichen Gewerbesteuereinnahmen durch die Neuansiedlung, aber hohen finanziellen Belastungen für neue Sozialwohnungen sowie Jobcenter-Leistungen für gering bezahlte Amazon-Mitarbeiter.

Kritik von der SPD

Ähnliche Bedenken gibt es an der Warnow: „Blütenträume hinsichtlich der Steuereinnahmen durch Amazon zerplatzen vor Ort oftmals schnell. Gleichzeitig bleiben die Kommunen für den Unterhalt der durch Amazon stark belasteten Verkehrsinfrastruktur verantwortlich“, sagt Julian Barlen, Kreisvorsitzender und Generalsekretär der Landes-SPD. Das Unternehmen rechnet rund um das Verteilzentrum am Tag mit 500 Transporterfahrten und 50 in der Nacht.

Amazon sei laut Barlen bekannt für seinen Kurs, eine tarifgerechte Bezahlung von Mitarbeitern zu bekämpfen und viel Aufwand zu betreiben, um Steuern zu minimieren. „Alle Investoren, die sich dem Ziel guter Beschäftigung mit guten Löhnen verpflichtet fühlen, sind in Rostock sehr herzlich willkommen“, sagt der Politiker.

Arbeitnehmervertreter streiten seit Jahren mit Amazon über eine Eingruppierung der bundesweit 13 000 fest angestellten Beschäftigten. Die werden nach dem Tarif für Lagerlogistik entlohnt, Verdi fordert eine Bezahlung nach dem höheren Tarif des Einzelhandels. Die Gewerkschaften werfen dem Konzern außerdem vor, dass ein Großteil seiner Fahrer noch einmal deutlich weniger verdient und als Scheinselbstständige ausgebeutet werden.

Lesen Sie auch: DGB kritisiert Amazon-Ansiedlung in Rostock

Mindestens 11,10 Euro pro Stunde

Amazon-Sprecher Stefan Eichenseher verweist auf Mindestlöhne von 11,10 Euro für die angestellten Mitarbeiter. Nach zwei Jahren betragen die Bruttogehälter im Schnitt 2500 Euro im Monat. „Im Normalfall muss damit niemand beim Jobcenter aufstocken“, sagt der Sprecher. Bei den Fahrern habe das Unternehmen keinen direkten Einfluss auf die Einkommenshöhe. Die Partnerunternehmen würden allerdings so bezahlt, dass genug Spielraum für Stundenlöhne von mindestens zehn Euro bleibe. Lohnvorgaben sind nicht möglich, so der Sprecher, weil sonst der Verdacht der Scheinselbstständigkeit aufkommen könnte. Wie hoch die Gewerbesteuern an einem neuen Standort ausfallen, lasse sich vorher nur schwer abschätzen.

150 Mitarbeiter sollen im Verteilzentrum arbeiten, dazu kommen rund 120 nicht direkt angestellte Fahrer. Ein Großteil der Mitarbeiter soll in der Anfangszeit von Zeitarbeitsfirmen kommen. Mit der Zeit würden diese Stellen dann in direkte Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt. „Das liegt daran, dass wir so viele Mitarbeiter auf einmal sonst kaum bekommen würden“, erklärt der Sprecher.

Noch keine Entscheidung zum Logistikzentrum

Vielleicht braucht Amazon schon bald noch sehr viel mehr Mitarbeiter in der Region Rostock. Der Handelsriese plant in Dummerstorf bei Rostock ein großes Logistikzentrum mit 1200 Mitarbeitern. Das Grundstück ist bereits gekauft, Baurecht liegt vor. „Es ist noch keine Entscheidung gefallen“, heißt es bei Amazon. Sollte das Votum für Dummerstorf ausfallen, würde es noch drei Jahre dauern, bis das Logistikzentrum fertig würde: Bei vergleichbaren Vorhaben dauern die Planungen ein Jahr, zwei weitere der Bau.

Von Gerald Kleine Wördemann