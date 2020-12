Grevesmühlen/Upahl

Diese Nachricht dürfte bei den Einzelhändlern der Region für wenig Begeisterung sorgen, der Internethändler Amazon baut sein Logistik-Netz in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Jüngstes Vorhaben ist nach OZ-Informationen der geplante Bau eines Zustell- beziehungsweise Logistikzentrums zwischen Grevesmühlen und Upahl.

In Rostock wiederum hat das geplante Verteilerzentrum mit Platz für Lieferfahrzeuge im Nordosten der Hansestadt eine weitere Hürde genommen.

Großgewerbestandort lautet der offizielle Name

Die Stadt Grevesmühlen hat die ersten Weichen gestellt, die Stadtvertreter haben in dieser Woche grünes Licht gegeben für den Großgewerbestandort, wie das Projekt offiziell heißt. Denn öffentlich wird weder Amazon genannt noch das Vorhaben konkretisiert. Auch die Beschlüsse in den kommunalen Gremien finden bislang in den nicht öffentlichen Teilen der Sitzungen statt. Fakt ist, Grevesmühlens Stadtvertreter haben in dieser Woche den Weg freigemacht für die Planungen, nun muss noch die Gemeindevertretung Upahl zustimmen, dann können die Verhandlungen beginnen.

Das ist Amazon Amazon wurde ursprünglich als Online-Buchhandlung gegründet. 1995 verkaufte Gründer Jeff Bezos sein erstes Buch per Internet. Seitdem wächst der Gigant, der 2019 nach eigenen Angaben rund 800 000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, jedes Jahr. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. In Deutschland war Amazon 2019 mit einem Umsatz von 19,85 Milliarden Euro das umsatzstärkste US-Unternehmen in der Bundesrepublik.

Upahls Gemeindevertreter tagen am Donnerstag dazu. Denn damit das rund 40 Hektar große Gewerbegebiet westlich der Landesstraße zwischen der A20 und der Stadt Grevesmühlen erschlossen werden kann, müssen noch einige Grundstücksangelegenheiten geregelt werden.

Verhandlungen hinter verschlossenen Türen

Nach OZ-Informationen hat es dazu allerdings schon Verhandlungen hinter verschlossenen Türen gegeben, es fehlen lediglich die Unterschriften auf den Verträgen. Und es muss die Frage geklärt werden, wer eigentlich mit dem Investor, der Firma P3 Logistic Parks aus Frankfurt, verhandelt. Denn Amazon bleibt bei den Investitionen solange im Hintergrund, bis die Rahmenbedingungen geklärt sind.

„Ob wir als Stadt Grevesmühlen das sind oder die Gemeinde Upahl, das müssen Fachleute klären“, sagt Bürgermeister Lars Prahler. Zu den Plänen auf dem Standort will sich der 48-Jährige allerdings nicht äußern. „Es geht um einen Gewerbestandort in diesem Bereich, den wir zusammen mit Upahl umsetzen wollen.“ Mehr könne er dazu nicht sagen.

Amazon bleibt bei den Gesprächen im Hintergrund

Fakt ist, dass die Kommunen nicht mit dem amerikanischen Unternehmen selbst, sondern mit dem Frankfurter Immobilenverwalter und -entwickler verhandeln. Dementsprechend zurückhaltend reagierte Amazon auf eine Anfrage der Redaktion zur Investition zwischen Grevesmühlen und Upahl. Konkrete Aussagen könne man aktuell zu den einzelnen Standorten nicht machen, teilte ein Sprecher mit. Das Unternehmen habe mehrere Optionen in Mecklenburg im Blick, um seine Logistik zu erweitern.

Im Rostocker Nordosten stimmte der zuständige Ortsbeirat am Dienstag den Amazon-Plänen unter Bedingungen zu. Der Konzern will auf vier Hektar in der Nähe des Überseehafens 660 Stellplätze für Lieferfahrzeuge und eine 150 Meter große Logistikhalle schaffen, zudem 72 Verladeplätze und 96 Stellplätze für Lieferwagen, die auf die Beladung warten. Hinzu kommen noch 221 Parkplätze für Mitarbeiter, sowie Büros, ein Pumpenhaus, ein Sprinklertank, ein WC-Container und eine Lärmschutzwand. Der Bauwert wird im Antrag mit 18,3 Millionen Euro angegeben.

Expansion im gesamten Norden

Amazon plant nach OZ-Informationen eine massive Expansion in ganz MV. Der Online-Riese will in nahezu allen größeren Städten des Landes neue Zustellzentren errichten und so Lieferungen noch am selben Tag möglich machen. In Schwerin und Neubrandenburg hat Amazon schon Grundstücke im Blick. In Dummerstorf bei Rostock soll bereits ab 2021 ein sogenanntes „Fulfillment“-Center entstehen.

Diese Logistikzentren sind das Herzstück von Amazon: 15 gibt es bereits in Deutschland, Dummerstorf soll das 16. werden. Dort werden Millionen Artikel gelagert und für den Versand an die Kunden vorbereitet. Amazon beschäftigt in jedem „Fulfillment-Center“ um die 2500 bis 3000 Angestellten.

Vorpommern ist das nächste Ziel

Amazon selbst will sich auch hier zu seinen Plänen noch nicht äußern: „Wir investieren weiter in Deutschland und suchen nach neuen Standorten, um unseren Kunden weitere Vorteile bieten zu können – wie zum Beispiel eine schnelle Lieferung“, so eine Sprecherin. Aus Wirtschaftskreisen heißt es, dass es mit Rostock, Grevesmühlen, Schwerin und Neubrandenburg nicht getan sein soll: In einem zweiten Schritt wolle Amazon auch nach Greifswald und Stralsund.

Die Einzelhändler in Grevesmühlen sehen die Pläne der Internethändler vor den Toren der Stadt mit gemischten Gefühlen. Wie eine Umfrage in den Geschäften ergab, hätten sich einige der Händler bereits mit der Konkurrenz aus dem Netz engagiert und setzen ebenfalls auf Online-Kontakt zu den Kunden. Andere wiederum befürchten weitere Umsatzeinbrüche, sollten Konzerne wie Amazon weiter expandieren.

Eigene Plattform „ Grevesmühlen erleben“

Die Stadt Grevesmühlen hält übrigens mit einem eigenen Konzept dagegen. Die Plattform „ Grevesmühlen erleben“ soll unter anderem dem Einzelhandel in der Stadt neue Möglichkeiten eröffnen, um mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Das durch Bundesmittel geförderte Projekt, das federführend durch die Stadtwerke koordiniert wird, befindet sich derzeit in der Umsetzung. Angedacht sind unter anderem Plattformen für Händler und Restaurants, die über ein kostenfreies W-Lan im gesamten Stadtgebiet ihre Angebote veröffentlichen können.

Von Andreas Meyer und Michael Prochnow