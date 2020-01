Ampelplanung in Rostock: Darum ist die „grüne Welle“ in der Hamburger Straße so selten

Rostock

An der Hamburger Straße – an der es sich zu Stoßzeiten regelmäßig staut – befinden sich die Büros der Rostocker Verkehrsingenieure. Sie sind für die Ampelschaltung auf Rostocks Straßen verantwortlich. Jedoch drücken sie keine grünen, gelben oder roten Knöpfe, um den Verkehr zu regeln. Viel mehr bereiten sie in Kooperation mit der TU Dresden eine Komplettvernetzung der Rostocker Ampelschaltung vor.

Der Tisch mit den Aufgabegenehmigungen im Büro der Verkehrsingenieure ist voll. „Sie sehen, wir haben viel zu tun“, sagt Verkehrsamtsleiter Heiko Tiburtius. Zwischen 700 und 900 Anträge hat das Amt in einem Jahr zu bearbeiten. Häufigste Anliegen: Hard- und Softwareanpassungen an den Rostocker Ampeln. Das Team, welches sich darum kümmert, besteht aus zwei Verkehrsingenieuren und einem Informatiker.

Offen für skandinavische Innovationen

Tiburtius ist seit 2004 Amtsleiter der Behörde. Der studierte Ingenieur für Lichtsignalanlagen kenne sein Netz sehr gut. „Ich pendele selbst in die Stadt und muss die Hauptverkehrsknotenpunkte Mühlendamm und Hohlbeinplatz passieren“, sagt Tiburtius. Dabei sei es auch schon vorgekommen, dass der Amtsleiter aufgrund von Stau zu spät zu Terminen gekommen ist. „Dann ärgere ich mich selbst. Denn schließlich hätte gerade ich es besser wissen müssen“

Feierabendverkehr in Rostock - Am Strande ist der Verkehr zähflüssig. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bereits Anfang November äußerte sich Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen verärgert über die Rostocker Verkehrssituation. Demnach habe er eine dänische Firma gebeten, in einem Pilotprojekt automatisierte Ampelschaltungen nach Rostock zu bringen. Per Knopfdruck wird in Rostock jedoch keine der 169 Ampelanlagen geschaltet. „Das passiert bereits alles automatisiert. Aber wenn wir etwas aus Skandinavien lernen können, wollen wir das natürlich tun“, sagt Tiburtius.

Grüne Welle in Rostock

Doch wie schaltet eine gemeine Rostocker Ampel auf Grün, Gelb oder Rot? Auf zweierlei Weise: Sämtliche Anlagen greifen auf ein Programm zu, das sie aufgrund von Voreinstellungen die entsprechende Farbe anzeigen lässt. Außerdem misst eine Sensorik den Verkehrsfluss und lässt die Ampeln dadurch sogar verkehrsabhängig schalten. So sei in der Hamburger Straße grundsätzlich eine „grüne Welle“ möglich. „Doch das merken Sie nicht, wenn die Auslastung zu den Spitzenzeiten über 85 Prozent liegt. Wenn aus allen Richtungen Bedarf angemeldet wird, bekommt niemand freie Durchfahrt.“

Auf dem Bildschirm von Informatiker Christian Strey ist das Rostocker Verkehrsnetz zu sehen. Zwischen Hohlbeinplatz und Lübecker Straße blinkt es Rot auf. „Hier gibt es gerade einen kleinen Stau“, sagt Strey. Die Software der Stadt erkennt die Engpässe und liefert Daten, die in vielerlei Hinsicht wichtig für die Arbeit der Verkehrsingenieure sind. Hier können Sie auf das öffentliche Tool zugreifen.

Bluetooth-Sensoren zur Erfassung des Verkehrsflusses

Doch wie wird der Rostocker Verkehrsfluss gemessen? An bestimmten Verkehrsknotenpunkten in der ganzen Stadt sind an den Ampelanlagen schuhkastengroße Bluetooth-Sensoren angebaut. Diese erfassen die Freisprechsignale der Fahrzeugteilnehmer. „Und wenn das eine Signal am Mühlendamm vorbeikommt und dann wieder den Hohlbeinplatz registriert wird, können wir die Fahrtzeit und damit den Verkehrsfluss bestimmen“, sagt Strey. Das geschehe anonymisiert und in Abstimmung mit den Datenschutz.

Diese Daten gehen dann an die Verkehrsmanagementzentrale in Malchow, von wo aus der gesamte Verkehr von MV überblickt wird. Außerdem erhält der Mobilitätsdatenmarktplatz der Bundesregierung die Daten. „Unternehmen wie Tom Tom nutzen diese dann, um sie mit ihren Erkenntnissen abzugleichen und die Genauigkeit ihrer Navigationssysteme zu verbessern“, sagt Strey.

Ampeln, die nicht kommunizieren

Was im Moment in Rostock noch ausbaufähig sei? „Das ist die Koordinierung der Ampeln untereinander“, sagt Tiburtius. Denn in Bereichen wie etwa dem Straßenverlauf zwischen Kanonsberg und Vögenteich würde die Schaltung zwar verkehrsabhängig agieren, aber die Ampeln nicht miteinander kommunizieren. Deshalb sei eine Grüne Welle in diesem Bereich sehr unwahrscheinlich. „Ende 2020 wollen wir die Zufahrt in den Patriotischen Weg erweitern und in dem Zuge auch die Schaltung der Ampeln dort vernetzen.“

Das Amt für Verkehrsanlagen arbeitet außerdem mit der Technischen Universität Dresden zusammen. Das Ziel: Alle Ampeln der Stadt sollen auf ein und dasselbe System zugreifen. „Da geht es um eine datenbasierte Echtzeiterkennung der Verkehrslage“, sagt Tiburtius. Auf Grundlage von Daten aus der Verkehrserfassung soll die Universität einen Algorithmus liefern, der Engpässe im Verkehrsfluss früh genug erkennt und den Gesamtverkehr in Rostock harmonisiert.

