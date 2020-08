Nike Czerny-Christenson ist seit 1. August 2020 Leitende Verwaltungsbeamtin im Amt Warnow-West in Kritzmow. Das Amt ist Dienstleister für sieben Gemeinden mit rund 18 000 Einwohnern. Vorher leitete die 40-Jährige einige Jahre das Migrationsamt in Rostock.

