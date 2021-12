Analyse von Erbgut: So arbeitet das Rostocker Unternehmen Arcensus

Rostock

Arndt Rolfs, ehemaliger Geschäftsführer und Gründer des Rostocker Unternehmens Centogene, ist zurück. Arcensus heißt seine Neugründung – ein Unternehmen, das hoch entwickelte Gentests und präventive Gesundheitsdienste anbietet. Die Firma hat ein Büro und Labor in Rostock und unterhält auch Dependancen in Berlin und Amerika.

Rolfs Anliegen: Der personalisierten Medizin zum Durchbruch zu verhelfen. Dazu wendet er eine komplexe molekulare Methodik an, das sogenannte Whole Genome Sequencing (WGS). Der Begriff beschreibt das vollständige Auslesen der mehr als 3,2 Milliarden Basenpaare unserer Erbinformation. Der Wissenschaftler und Unternehmer nennt seine Arbeit die „Reflektion unserer Identität“. Kurz: Rolfs decodiert den Bauplan des Lebens und hilft somit Menschen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Der Multi-Entrepreneur und Universitätsprofessor ist damit Teil einer Revolution in der modernen Medizin, die vergleichbar ist mit der Erfindung der Röntgentechnologie von vor 70 Jahren: „Damals gelang es, in die Körper der Menschen zu schauen, nun blicken wir in die einzelne Zelle.“ Dieses Vorgehen ermöglicht Diagnosen vorliegender Erbkrankheiten, Aussagen über das persönliche Risiko, an Tumoren oder Herzleiden zu erkranken, sowie personalisierte Therapieentscheidungen, die für Rolfs die Zukunft der Medizin bedeuten.

100 Terabytes in 25 Tagen

Es ist später Abend in Rostock, in der Goethestraße 20 brennt noch Licht. Die Villa in Bahnhofsnähe ist der Firmensitz von Arcensus. An den blau gefärbten Wänden hängen Zeichnungen von Kindern. Rolfs hat sie auf seinen ersten Auslandsreisen geschenkt bekommen und aufbewahrt. In den oberen Etagen befinden sich Büros und Konferenzräume. Unten ist das Labor.

Mehr als 2500 Kunden haben nach Angaben des 62-jährigen Gründers bisher eine einfache Speichelprobe abgegeben – Blutentnahmen seien nicht mehr nötig, das vereinfache den diagnostischen Prozess. Die meisten Kunden stammen aus dem Ausland; in Deutschland gebe es keinen Markt für das Angebot. Das Verständnis fehle, die Vorbehalte seien groß. „Deutschland wird seine Vorreiterrolle in vielerlei Hinsicht verlieren“, prognostiziert Rolfs, der schon mit seiner früheren Firma Centogene international erfolgreich agierte.

Das genetische Material wird im Labor analysiert. Die Sequenzierung des Genoms dauert etwa 25 Tage. Ergebnis ist ein Rohdatensatz von rund 100 Terabyte, den Arcensus von erfahrenen Medizinern und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auswerten lässt. „Der Kunde erhält dann einen genetischen Report in zweifacher Ausführung: in Fachsprache und einfach verständlich für Laien“, so Rolfs. „Die Kosten für den Kunden betragen aktuell 1299 US-Dollar“, so Rolfs.

Interpretation macht handlungsfähig

Aber nicht die unmittelbare Genomanalyse macht das Geschäft von Arndt Rolfs einmalig, das können weltweit etwa 25 weitere Firmen, sondern die Interpretation der globalen Daten. Und die erfolgt nicht nur einmal, sondern quartalsweise als Update. Vergleichbar mit einer Software, die regelmäßig weiterentwickelt wird.

Schließlich sind die wissenschaftlichen Fortschritte in der Genetik atemberaubend. Schon in wenigen Monaten werden die Wissenschaftler den Genen Informationen entlocken können, die heute noch unbekannt sind. Die Kunden von Arcensus sollen von diesen Erkenntnissen profitieren, am besten ein Leben lang.

Präventive Maßnahmen

Ein Beispiel: 1990 stießen Wissenschaftler erstmals auf ein Gen, das ursächlich mit Brustkrebs zusammenhängt. BRCA1 heißt es, benannt nach der englischen Bezeichnung für Brustkrebs. Inzwischen wurden zahlreiche weitere Gene identifiziert, nicht alle erhöhen jedoch das Risiko für eine Erkrankung in gleichem Maße. „Dieses Wissen ermöglicht im nächsten Schritt die Empfehlung globaler, individueller und präventiver Maßnahmen“, sagt Rolfs.

Berühmtestes Beispiel ist die Schauspielerin Angelina Jolie. Sie trägt BRCA1 in sich, jenes Gen, das das Risiko für Brustkrebs, an dem ihre Mutter verstarb, deutlich erhöht. Ärzte bescheinigten ihr ein 87-prozentiges Risiko zu erkranken. Proaktiv entschied sich die Schauspielerin für eine bilaterale Mastektomie, der vorsorglichen Amputation beider Brustdrüsen.

Neben den Genen spielen weitere Faktoren eine Rolle, die Umwelt, der Lebensstil und die psychosoziale Situation eines Menschen zum Beispiel. „Mit dem Wissen um eine Veranlagung können Menschen ihren Lebensstil anpassen, Maßnahmen ergreifen, die das Risiko senken oder durch regelmäßige Voruntersuchungen eine Früherkennung unterstützen, um die Krankheit so schnell wie möglich behandeln zu können. Auf diese Weise lässt sich das Risiko einer Erkrankung mitunter von 100 auf nahezu 0 Prozent senken – wie bei Frau Jolie“, sagt Arndt Rolfs.

„Blick verengt auf das Genom“

„Es gibt Studien, die belegen, dass solche Diagnosen das Verhalten und den Lebensstil Betroffener überhaupt nicht ändern oder, ganz im Gegenteil, einen negativen Einfluss auf die Lebensweise haben“, hält Hartmut Bettin, kommissarischer Leiter des Greifswalder Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, dagegen. Er bezeichnet den Schwebezustand zwischen gesund und krank für psychologisch problematisch. Ob und wann eine Erkrankung tatsächlich ausbricht oder nicht, könne letztlich kein Mediziner mit absoluter Gewissheit sagen, „eben weil so viele Faktoren neben den Genen einen Einfluss haben“, so Bettin.

Dass die Gene nicht immer den entscheidenden Einfluss haben, zeige das Beispiel der Amish People, einer täuferisch-protestantischen Glaubensgemeinschaft vornehmlich in den USA, die zwar eine höhere genetische Prädisposition für Altersdiabetes hätten als die übrige weiße Bevölkerung der USA, jedoch aufgrund ihrer körperlich aktiven Lebensweise seltener Diabetes entwickeln. Hartmut Bettin plädiert dafür, den Blick auf die Gesundheit eines Menschen nicht auf sein Genom zu verengen und warnt vor einer „Gefahr der Überbewertung“.

Medizin der Eliten

Auch die Frage, wie Menschen mit den entsprechenden Informationen umgehen, bedürfe nach dem Medizinethiker mehr Behutsamkeit. „Solche Prophezeiungen können verängstigen, auch Irrtümer hervorbringen“, gibt der promovierte Medizinhistoriker und -ethiker zu bedenken.

Letztlich bestünde auch die Gefahr der Stigmatisierung. „Welche gesellschaftlichen Folgen hätte die Annahme, dass mein Report einwandfrei und der eines anderen negativ ausfalle?“, fragt Bettin. Der bisher ungleichberechtigte Zugang zur Diagnostik und Interpretation führe zu einer „Elitenmedizin“. Bettin betont, dass zwar jeder für sich entscheiden könne, sein Genom und damit sein Krankheitsrisiko zu identifizieren, die Bedeutung für Verwandte aber häufig nicht ermessen werden könne.

Die deutsche Angst vor Innovationen

Anhand dieser Diskussionen erklärt Arndt Rolfs das Umdenken. Dem erfahrenen Wissenschaftler, der über 400 Fachpublikationen vorweisen kann, geht es um Eigenverantwortung, die Befähigung und überhaupt erst die Möglichkeit für Menschen, informierte Entscheidungen treffen zu können. „Ich habe ein Problem und kann etwas dagegen tun. Das ist doch großartig“, erklärt Rolfs. Berichtet werde dem Kunden außerdem nur, was Konsequenzen hat.

Krankheiten, für die es noch keine Therapien gibt, werden vorerst nicht berichtet. Nach Rolfs herrsche in Deutschland eine massive Fragmentierung im Gesundheitswesen und die Angst vor Innovationen. Im Genomics England Projekt habe die britische Regierung 250 Millionen Pfund in die Gesundheit ihrer Bürger investiert und die Genom-Analyse für Tumorpatienten und Betroffene mit unklaren Erkrankungen angeboten. „Deutschland hat erneut den Fortschritt verschlafen“, sagt der Arcensus-Gründer.

Zukunftsfeld: Pharmakogenetik

Arndt Rolfs möchte mit seinem Angebot nicht nur Risiken identifizieren, sondern auch den Behandlungserfolg bei Erkrankten verbessern. „Laut Studien ist davon auszugehen, dass bei 70 Prozent der Patienten zum Beispiel Schmerzmittel nicht individuell dosiert werden, weil die Standardmengen für die einen zu hoch, für andere zu niedrig sind.“ Auch hier ist die genetische Anlage entscheidend, ob eine Person wenig oder stark auf diese Medikamente anspricht. An dieser Stelle sieht Rolfs eine der größten Innovationen in der Medizin.

Sein Denken über das Schicksal habe seine Arbeit nicht verändert. Für Arndt Rolfs gehe es um Erkenntnisse aus der Wissenschaft, rationales Wissen, von dem eine Gesellschaft profitieren kann. Arcensus biete Hilfe für gute Entscheidungen. „Für mich ist die Chance im Fortschritt immer größer als das Risiko. Wir müssen sorgfältig aufklären und transparent informieren.“

Und wie steht es mit ihm selbst, hat Arndt Rolfs sein Genom auch schon analysieren lassen? „Natürlich“, antwortet der Gründer und fügt an: „keine Auffälligkeiten nach heutigem Stand der Forschung.“ Wer einen Blick darauf werfen möchte: Rolfs hat sein entschlüsseltes Genom in den sozialen Medien geteilt.

