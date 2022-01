Rostock

An seine erste eigene Schallplatte kann sich Andreas Buhse noch genau erinnern: „In the Wake of Poseidon“ von King Crimson. „Da war ich vielleicht 14 Jahre alt und habe sie mir für viel zusammengespartes DDR-Geld gekauft“, erinnert sich der 63-Jährige. „Ich finde die Platte sehr schön, auch wenn das etwas schwere Kost ist. Ich höre sie mir auch immer noch gerne an, bestimmt schon 500 Mal oder sogar öfter.“

Mittlerweile sind zahlreiche Platten dazugekommen. Vor 30 Jahren hat der Sammler schließlich seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit 1992 betreibt er das Schallplattencafé Coaast in Warnemünde. Rund 3000 Vinyl-Scheiben reihen sich im kleinen Laden am Leuchtturm aneinander. Musikliebhaber finden hier hauptsächlich Werke aus den späten 60er- und frühen 70er-Jahren. „Mit Musik aus dieser Zeit kenne ich mich am besten aus – das ist ja auch wichtig“, sagt Buhse. Aber zunehmend werden auch Werke aus den 80er-Jahren nachgefragt. „Die Generation, die in diesem Jahrzehnt jung war, kommt jetzt auch immer öfter vorbei und sie fragen nach Alben aus ihrer Jugend“, erklärt der Profi.

Viele junge Sammler

Und so trifft man neben den Stammkunden und Sammlern, die dem Laden seit 30 Jahren treu sind, auch immer öfter neue Kundschaft bei Coaast an. „Vor einiger Zeit war ein junger Mann hier, der griff sich erst einmal einen ganzen Stapel aus der Kiste mit den günstigen Platten – und dazu vier teurere, hochwertigere“, erinnert sich Buhse und ergänzt lachend: „Er hat mir erzählt, dass er gerade anfängt und erst einmal etwas im Regal stehen haben möchte. Und die teureren Platten legt er dann auf, wenn Besuch kommt.“

Dass Schallplatten auch bei jüngeren Menschen immer beliebter werden, überrascht den Sammler nicht. „Eine Schallplatte hat einen ganz besonderen Sound“, erklärt er. „Außerdem achte ich auch immer auf ein schönes Cover – das hat eine ganz andere Ästhetik als ein CD-Cover“, schwärmt er. Die Musik sorge für Entschleunigung. „Man setzt sich hin, lauscht der Musik und nach 25 Minuten dreht man die Scheibe um“, sagt er. „Bei einer CD hat man eine Fernbedienung in der Hand und stellt schnell zum nächsten Song, wenn einem der aktuelle nicht gefällt.“ Während die CD nur ein „Zwischenmedium“ sei, das nicht ewig halten werde, werde es die Schallplatte immer geben. „Das ist das, was Musikfreaks haben wollen“, sagt er.

Geprägt durch Familie und Freunde

Zur Musik gefunden hat Buhse durch seinen Vater. „Der war Jazz-Fan und hat gern Schallplatten gehört. Das hat mich geprägt“, erinnert er sich. „In den 70er Jahren war das auch so, dass man immer Freunde hatte, die einen Plattenspieler hatten. Das hat mich zudem an das Hobby herangeführt.“ Der Warnemünder konnte auch seine Kinder für seine Leidenschaft begeistern. „Mein älterer Sohn hat mittlerweile eine größere Sammlung als ich“, sagt er und lacht. „Zu Hause habe ich gar nicht mehr so viele Scheiben. Ich bin ja jeden Tag im Laden und kann ja auch hier Musik hören.“

Auf den richtigen Plattenspieler kommt es an

Als echter Sammler weiß er, dass Alben auch mal etwas teurer werden können. „Jemand, der Led Zeppelin sammelt, möchte eine originale Platte. Keine Nachpressung aus dem Jahr 2020“, betont er. „Ich war einmal in einem uralten Plattenladen in London und habe eine englische Originalpressung gesehen. Die hätte 120 Euro gekostet“, nennt er ein Beispiel. „Da gibt es richtige Sammlerstücke.“

Doch auch die Wahl des richtigen Plattenspielers sei wichtig. „Wer wirklich bewusst Schallplatten hören möchte, der sollte sich im Laden Rat holen und sich die Spieler auch im Laden angucken“, rät Buhse. „Anschließend würde ich mir dazu dann aber auch noch Bewertungen von anderen Nutzern im Internet durchlesen – da gibt es entsprechende Foren.“ So gebe es Plattenspieler in guter Qualität in verschiedenen Preissegmenten.

Neues Hörbuch erschienen

Selbst produziert Andreas Buhse regelmäßig eigene CDs. „Schallplatten würden sich nicht lohnen – da braucht man schon eine gewisse Menge“, erklärt der Musiker. Seit Jahren arbeitet der Warnemünder an einem eigenen Musical für das Ostseebad. Pandemiebedingt musste die Premiere der Show verschoben werden, im Juni soll es nun soweit sein.

Ende 2021 ist das begleitende Hörbuch „Makanus Reise“ erschienen. Dabei handelt es sich um ein Rostocker Produkt: Sowohl der Sprechtext als auch fast alle Musikstücke sind von einheimischen Künstlern geschrieben, komponiert sowie in der Hansestadt produziert worden.

Verkauf steigt Parallel zum stetig wachsenden Streaming-Geschäft erfreut sich auch der deutsche Schallplatten-Markt anhaltender Beliebtheit. Wie die Daten von Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und GfK Entertainment zeigen, kletterte der Vinyl-Absatz im Jahr 2020 von 3,4 auf 4,2 Millionen verkaufte Schallplatten (plus 21,9 Prozent) nach oben. Dies waren doppelt so viele Schallplatten wie 2015 und sechs Mal so viele wie 2011. Damit setzte sich der seit 2007 anhaltende Positiv-Trend fort und Vinyl ist mit einem Umsatzanteil von 5,5 Prozent mittlerweile wieder das drittstärkste Format im Gesamtmarkt für Musikverkäufe. Im ersten Halbjahr 2021 sind die Verkäufe von Plattenspielern um acht Prozent auf knapp 63.000 Stück gewachsen. Der Umsatz blieb im Vergleich zum Vorjahr mit knapp 14 Millionen Euro stabil. Dieser Aufwärtstrend bei den Stückzahlen hält sich ununterbrochen seit mittlerweile 2016.

Von Katharina Ahlers