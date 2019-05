Poppendorf

Das Engagement für seine Heimatgemeinde liegt Andreas Esins in den Genen. „Das hab ich von meinem Vater, der war schon mal stellvertretender Bürgermeister“, sagt der 56-Jährige. Er selbst will es bei der anstehenden Kommunalwahl als Einzelbewerber an die Spitze schaffen. Derzeit sitzt Esins in der Gemeindevertretung, wie schon zuvor zweimal mit Pausen dazwischen.

„Meiner Meinung nach gibt es derzeit zuviel ,Ich’ statt ,Wir’ in unserer Gemeinde, das soll sich ändern“, so Esins. Ihm ginge es darum, die Gemeinschaft im Ort zu stärken, Mitwirkung zu fördern „und vor allem, den Menschen trotz der aktuellen Haushaltssperre die Angst vor der Zukunft unserer Gemeinde zu nehmen“, sagt der gelernte Anlagenmechaniker, der im Hauptberuf bei einer ortsansässigen Speditionsgesellschaft arbeitet. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation dürfe es keinen Stillstand geben und „es ist nichts Verwerfliches, Verbindlichkeiten einzugehen“.

Sollte er die Bürgermeisterwahl gewinnen, will Esins das 2,3 Hektar große Baugebiet in der Gemeinde nicht veräußern. „Ich sehe darin die Chance, etwas für die ältere Generation zu machen und guten, bezahlbaren Wohnraum für Senioren zu schaffen“, sagt der zweifache Vater, der auch Opa von zwei Enkelkindern ist. Auch die seit Jahren gewünschte, aber immer noch nicht realisierte Internetseite will er für Poppendorf endlich an den Start bringen.

Esins sieht in seiner Heimatgemeinde großes Potenzial. Immer würden mit 700 Einpendlern fast genau so viele Menschen zur Arbeit nach Poppendorf kommen, wie auf dem Gemeindegebiet wohnen. „Ich möchte ein bisschen mehr Büttenwarder ins Dorf bringen“, sagt Esins, der auf eine Fernsehserie anspielt, die von einem fiktiven Dörfchen namens Büttenwarder handelt und vor allem dadurch begeistert, dass die Einwohner auch in Krisenzeiten fest zusammenhalten.

Claudia Labude-Gericke