Rostock

Andreas Graf ist 64 Jahre alt und nur zu Besuch in Rostock. Gebürtig kommt er aus dem Schwarzwald, genauer aus Bad Dürrheim. Ganz in der nähe der Donauquelle. Inzwischen wohnt er aber in Waren an der Müritz. Er zog der Liebe wegen nach Mecklenburg-Vorpommern. Zu Besuch in Rostock ist der ehemalige Schwarzwälder um seinen Zukünftigen Schwager zu besuchen, er habe Geburtstag. Während seines Aufenthaltes führt er auch gerne einmal den Familienhund Gassi. Beruflich ist Graf mit der Planung und Leitung von Baustellen beschäftigt.

In seiner Freizeit treibt Graf gerne Sport. Er fährt viel Rad. Zusätzlich spielt er auch gerne Volleyball zusammen mit seiner Freizeitgruppe. Auch der Dartsport habe es ihm angetan. Ein spezielles Hobby habe er aber noch: „Mit meinem Sohn Ringkämpfe veranstalten – doch meine großen Zeiten sind vorbei, jetzt hat er die Oberhand“ sagt Graf lachend.

Von Sebastian Drewelow