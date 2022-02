Angebliche Lotto-Gebühren: Polizei warnt Rostocker vor Telefonbetrügern

Rostock

Die Polizei in Rostock warnt erneut vor Telefonbetrug: Derzeit würden wieder vermehrt Anrufe gemeldet und angezeigt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. So erhielten in den letzten zwei Tagen drei Rostocker einen Anruf von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei oder einem Pfandgericht. Die Betrüger gaben sich als Rechtsanwälte aus und teilten mit, die Betroffenen hätten beim Lottospielen eine Rechnung nicht bezahlt. Zudem hätten sich mittlerweile hohe Gebühren angesammelt.

Die Angerufenen wurden mit weiteren Kosten unter Druck gesetzt, teilte die Polizei weiter mit. In einem Fall habe eine 71-Jährige den Betrügern einen dreistelligen Geldbetrag per Einschreiben übersandt.

Die Rostocker Polizei warnt: „Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen fordert, unbedingt eine Vertrauensperson hinzuziehen oder mit Familienangehörigen sprechen! Niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben und im Zweifel immer die Polizei unter der Nummer 110 informieren!“

Von RND