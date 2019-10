Löschen, Retten und Strahlenschutz: Angehende Feuerwehrleute lernen Grundlagen in Rostock

Rostock

Angehende Brandmeister aller sechs Berufsfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern erhalten ihre Grundausbildung ab sofort im neuen Ausbildungszentrum im Rostocker Fischereihafen. Anfang Oktober startete der erste Lehrgang – zukünftig sollen zweimal jährlich neue Kurse mit jeweils bis zu 18 Auszubildenden beginnen. Am Freitag wurde das Gebäude des ehemaligen Brandlabors offiziell eröffnet.

„Wir bilden hier in allen Grundlagen der Brandbekämpfung aus. Dazu gehören die Rechtsfragen, Mathe-, Physik- und Chemieunterricht und eine Sportausbildung“, erklärt Johann Edelmann, Leiter des Rostocker Brandschutz- und Rettungsamtes. „Die Anwärter erhalten fachkundige Grundlagen, unter anderem zum Brennen und Löschen, zum Strahlenschutz, zur Mechanik sowie Wärme und Elektrizitätslehre.“

Der theoretische Teil umfasse circa ein Drittel der Ausbildung. In der Woche findet von acht bis 16 Uhr Unterricht statt, drei Ausbilder stehen zur Verfügung. Das notwendige Übungsgelände für die Brandübungen sei in Planung. „Nach den sechs Monaten gehen die Kameraden in berufsbegleitende Praktika bei ihren Berufsfeuerwehren, bekommen eine Sanitäterausbildung und machen, falls noch nicht vorhanden, den Führerschein“, sagt Edelmann.

Ausbildungsbedingungen sollten verbessert werden

Bisher stand für die Ausbildung die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow zur Verfügung. Die gestiegenen Teilnehmerzahlen haben die Schule jedoch vor kaum zu bewältigende Herausforderungen gestellt. Aus diesem Grund hat das Innenministerium einen alternativen Ausbildungsstandort gesucht. Zum 1. April 2018 hat die Berufsfeuerwehr Rostock diese Aufgabe übernommen, zunächst noch am Standort in Groß Klein. Die Stadtverwaltung habe nach einer Lösung zur Verbesserung der Ausbildungsbedingungen gesucht. „Das ehemalige Brandlabor wurde favorisiert“, sagt Edelmann.

Zur Galerie Grundlagen zum Brennen, Löschen, Strahlenschutz und Gerätekunde – die Berufsfeuerwehren des Landes bilden in Zukunft im ehemaligen Brandlabor aus

Jeden Tag etwas Neues

Die ersten Lehrlinge am neuen Standort sind zufrieden. „Hier ist was Schönes entstanden. Ich glaube, beim Know How, welches uns hier vermittelt werden kann, ist nicht mehr viel Luft nach oben“, sagt Brandmeisteranwärter Hannes Zirnsack von der Schweriner Berufsfeuerwehr. Er sieht in der Arbeit einen zukunftssicheren Job. „Feuerwehrleute werden gebraucht. Außerdem mag ich das Teamgefühl.“ Der 29-Jährige lernt gemeinsam mit Axel Brock von der Rostocker Berufswehr. „Wir absolvieren hier gerade auch unsere Rettungsschwimmerausbildung und werden langsam an die unterschiedlichsten Geräte herangeführt“, erzählt der 32-Jährige. „Es gibt jeden Tag etwas Neues.“

Auch Luca Löper aus Stralsund gehört zu den ersten Schülern des neuen Ausbildungszentrums. „Mir gefällt die Ausbildung bisher sehr gut“, sagt der 28-Jährige. Jeden Tag Pendeln muss er nicht. „Da gibt es seitens der Feuerwehr Möglichkeiten, in der alten Unterkunft übernachten zu können.“ Löper freut sich über einen zukunftssicheren Job. „Es ist toll, Menschen retten zu können“, sagt er.

In Konkurrenz mit anderen Bundesländern

Innenminister Lorenz Caffier hob die Bedeutung einer guten Ausbildung und der Kooperation aller Berufsfeuerwehren hervor. Diese sei auch im Wettbewerb mit anderen Bundesländern wichtig. „Wir müssen sehr darauf achten, dass wir möglichst wenig Leute zur Ausbildung in die alten Bundesländer schicken. In der Regel ist es so, dass wir die jeweiligen Auszubildenden dann nicht wieder zurückbekommen, weil sie häufig dann auch ein anderes Angebot in anderen Ländern bekommen“, sagt der Politiker. „Auch daher ist es wichtig, dass wir gute Voraussetzungen schaffen.“

Von Katharina Ahlers