Angeklagter im Prozess um erstochene Güstrowerin: „Ich habe getötet, ich bitte um Verzeihung“

Rostock/Güstrow

Der Totschlagsprozess gegen den abgelehnten ukrainischen Asylbewerber Oleh T. geht langsam dem Ende entgegen. Am Montag fand der inzwischen sechste Verhandlungstag am Rostocker Landgericht statt. Der 44-Jährige hatte bereits gestanden, dass er die 79-jährige Rentnerin Erika H. aus Güstrow im September 2019 getötet hat – unter anderem weil diese ihm keine monetären Zuwendungen mehr geben wollte.

Vermummt mit einem Palästinenserschal und mit Sonnenbrille betritt T. den Gerichtssaal. Über eine Dolmetscherin lässt der 44-Jährige einen selbst geschriebenen Brief vortragen. Darin zählt er seine unzähligen Strafen und Gefängnisaufenthalte in mehreren Ländern auf. Er habe psychisch sehr gelitten und bittet nun um Gnade. „Ja, ich habe getötet, ich bitte um Verzeihung. Ich will drei oder vier Jahre, bitte nichts Schlimmeres“, fleht der Taubstumme in Richtung von Richter Peter Goebels.

Polizist berichtet von Festnahme

Dann berichtet der Kammer-Vorsitzende von einem an ihn gerichteten Brief – geschrieben in englischer Sprache vom Angeklagten. Sinngemäß teilt Oleh T. darin mit, dass er vom Richter nicht überzeugt sei. Auch tauchen Drohungen gegen das Gericht in dem handgeschriebenen Brief auf. Wie dieser aus der JVA ins Gericht kommen konnte, will Goebels wissen. „Über einen der Aufseher“, gibt T. zu verstehen.

Im Anschluss berichtet ein Polizist, wie er kurz nach der Tat den Ukrainer vor der Asylunterkunft in Güstrow festnehmen konnte. „Es raschelte plötzlich im Gebüsch, dann kam er mit einer Einkaufstüte“, erzählt der 36-Jährige. Die „blutähnliche Substanz“ an der Hose des Taubstummen erklärt dieser mit verschüttetem Tomatensaft. Die Saftpackung im Einkaufsbeutel ist allerdings noch original verschlossen. Der 44-Jährige wird festgenommen, ins Gewahrsam gebracht und dort unter Widerstand untersucht.

Am 10. Juli wird Urteil gefällt

Der Polizist erinnert sich: „Er wollte nur das verstehen, was er wollte und konnte eins und eins zusammenzählen.“ Anschließend schaute sich das Gericht Bilder aus den Überwachungskameras des Asylheims an, die zeigten, wann der Angeklagte die Unterkunft verließ, wann er wiederkam und wie die Polizei auf ihn traf. Ausgewertet wurden auch die Videos aus zwei Supermärkten, in der der 44-Jährige vor der Tat noch einkaufen ging.

Am Dienstag legt ein Sachverständiger das psychiatrische Gutachten des Angeklagten vor, ehe am 3. Juli die Schlussvorträge gehört werden und am 10. Juli das Urteil fällt.

Von Stefan Tretropp