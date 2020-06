Angelika Wetter (58): „Wir freuen uns, dass wir durch MV reisen können“

Rostock

Angelika Wetter ist zum ersten Mal in Rostock: Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas ist die 58-Jährige zur Zeit auf Rundreise durch Mecklenburg-Vorpommern. „Wir freuen uns riesig, dass wir wieder durch Deutschland reisen können“, sagt die Baden-Württembergerin. Weil die geplante Reise von Schweden über Finnland bis hin zum Nordkap nicht wie geplant stattfinden kann, hat sich das Paar spontan zu einer Reise an die Ostsee entschlossen. „Gestartet sind wir an der polnischen Grenze. Von Usedom ging es nach Rostock und von hier fahren wir weiter nach Wismar“, sagt die Touristin.

„ Rostock gefällt uns sehr gut“

In Rostock hat das Paar bereits das maritime Flair eingesogen. „Wir haben uns schon den Hafen angeschaut, sind durch die Lange Straße geschlendert und waren beim Rathaus auf dem Neuen Markt“, sagt Wetter. „ Rostock ist wirklich eine sehr schöne Stadt, die uns sehr gut gefällt.“ Bevor es weitergeht, will das Paar noch Station in einer der ältesten maritimen Gaststätten in Rostock machen. „Das Restaurant ’Zur Kogge’ steht auf jeden Fall noch bei uns auf der Liste“, so Wetter.

Von Stefanie Büssing