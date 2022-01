Rostock

18 Mal soll er Frauen angegriffen haben, davon in 16 Fällen seine Opfer mit Flüssigkeiten übergossen haben – unter anderem mit Urin. Und dennoch: Der 33 Jahre alte Rostocker, den die Polizei für den „Spritzer“ von Rostock hält, ist weiter auf freiem Fuß. Und genau das sorgt bei vielen für Unverständnis. Doch: Nach OZ-Informationen sind die Taten nicht schwerwiegend genug, um den Mann in Haft zu nehmen.

„Wir haben den Verdächtigen am Freitag nach einer ersten Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Er bestreitet die Taten“, hatte bereits Rostocks Kripo-Chefin Diana Brauer am Tag der „Erfolgsmeldung“ gesagt. Am frühen Morgen – gegen 6 Uhr – hatten Zivilfahnder den Mann in Schmarl aufgegriffen. Der Mann entsprach exakt den Beschreibungen, die die Opfer den Ermittlern geliefert hatten.

Aber: Für Untersuchungshaft oder ähnlich harte Maßnahme reichten die Beweise offenbar nicht aus. Das sei „normal“, heißt es seitens der Polizei. Nicht jede Straftat rechtfertige sofort eine Haft. Und außerdem: Die Analyse der Spuren – unter anderem die Flüssigkeiten, die der Mann gegen seine Opfer eingesetzt haben soll – liegt nach OZ-Informationen noch nicht vor.

Am Montag erklärte nun der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack: „Das Verfahren liegt noch bei der Kripo, nicht bei uns.“ Ein Haftbefehl gegen den Mann wäre so oder so aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig gewesen – selbst, wenn er bereits eindeutig als „Spritzer“ überführt worden wäre: „Wir sprechen über den Vorwurf der Sachbeschädigung und maximal Körperverletzung“, so Nowack. Der aber reiche in den vorliegenden Fällen eher nicht für eine sofortige U-Haft.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach OZ-Informationen ist der 33-Jährige aber weiter der Hauptverdächtige für die Polizei. „Die Ermittlungen und Vernehmungen gehen weiter“, so Polizeisprecherin Dörte Lembke.

Von Andreas Meyer