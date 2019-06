Rostock

Angriff im Stadthafen: Vier bislang unbekannte Männer haben am Freitag gegen 23.45 Uhr einen 57-Jährigen im Rostocker Stadthafen angepöbelt und geschubst, so dass er sich am Kopf verletzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das Opfer war mit drei Freunden am Ufer der Warnow gewesen.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei männliche und eine weibliche Person mit südosteuropäischem Aussehen handeln. Sie werden alle im Alter von 30 bis 35 Jahren beschreiben. Zwei von ihnen seien etwa 1,70 Meter groß, die Frau sei etwa zehn Zentimeter kleiner gewesen. Alle wirkten zudem sportlich schlank und hatten dunkle Haare – der eine Tatverdächtige mit Geheimratsecken, die Frau hatte sie zu einem langen Zopf gebunden.

Wer am 14. Juni zwischen 23 und 1 Uhr im Bereich des Rostocker Stadthafens Höhe Schnickmannstraße Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter Tel. 03 81 / 49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de wenden.

OZ