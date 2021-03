Warnemünde

Es sind nur wenige Meter, die das ehemalige Best-Western-Hotel vom Warnemünder Strand trennen. Doch seit Anfang dieses Jahres steht das Gebäude leer. Der Pächter, die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbh (Gelsen-Log) hatte mit der Gewissheit, dass die Hansestadt den vor 30 Jahren geschlossenen Pachtvertrag kündigen wird, frühzeitig das Gebäude geräumt. Die Folge: 55 Mitarbeiter wurden arbeitslos und ein Gebäude in bester Lage wird mindestens ein Jahr nicht genutzt. Auch viele gewerbliche Mieter haben nun Kündigungen erhalten. Es gibt Angst vor Vandalismus.

Jens Südow hält ein leeres Stück Papier in den Händen. „Ich soll noch mal durch das Hotel gehen und auflisten, welche Gegenstände noch von Wert sind“, sagt der Haustechniker des Hotel Stoltera. Warum er diese Aufgabe übernimmt? Sein Arbeitgeber befindet sich direkt neben dem ehemaligen Best Western Hotel und verwaltet den Nachlass der Gelsen Log.

Eine gute Nachbarschaft

Es ist Mittagszeit. Im Innen- sowie im Außenbereich des Hotels brennen noch die Lichter – „um nicht zu stolpern und um Vandalismus vorzubeugen“, vermutet Südow. Es sei eine Schande, dass das Gebäude derzeit nicht genutzt werde, sagt er. Denn drinnen sehe es noch wirklich schick aus – „wie in einem Schiff mit Bullaugen und die Bäder sind noch komplett intakt.“

Das Stoltera und das Best Western Hotel sind durch die jahrzehntelange Nachbarschaft verbunden. „Schon in den neunziger Jahren haben wir die Gäste des Best-Western-Hotels kurbetrieblich betreut“, erzählt Dr. Rolf Rainer Müller, Chef im Stoltera. Und nun habe man die Objektüberwachung und -pflege übernommen – vertraglich sei dies vom 1. Februar 2021 bis 28. Februar 2022 abgesichert. Dies beinhalte regelmäßige Kontrollgänge des Personals und die Pflege des Erscheinungsbildes. „Wir werden außerdem Überwachungskameras installieren“, sagt Müller.

Kündigungen für gewerbliche Mieter

Warum man dies tut? „Wir sorgen uns natürlich um den Zustand des nun leerstehenden Gebäudes“, sagt Müller. Ein Bau, dessen Scheiben eingeschlagen sind, sei schließlich auch für die eigenen Gäste kein schöner Anblick, eventuell sogar geschäftsschädigend. Auch der Ortsbeirat hatte in seiner letzten Sitzung die Sorge bekundet, dass das Objekt dem Vandalismus ausgeliefert werde. Das Stoltera wolle nun einen Beitrag dazu leisten, dass der Übergang von Pächter zu Inhaber reibungslos ablaufe – ohne eingeschlagene Scheiben.

Ein paar Meter weiter östlich wünschen sich das auch zahlreiche Unternehmer, die in dem als „Warnemünder World Trade Center“ bekannten Gebäude eingemietet sind. Neben der Ecolea Berufsschule zählen Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Unternehmensberater, ein Restaurant oder eine Baufirma dazu. Viele von ihnen haben mittlerweile eine Kündigung des aktuellen Pächters erhalten, müssen demnach bis Oktober das Gebäude räumen.

Best Western Hanse Hotel: Im Zentrum eines kommunalen Streits Kurz nach der Wende pachtete das Gelsenkirchener Unternehmen World Trade Center Ruhrgebiet GmbH das Gelände. Mittlerweile ist es auf die Gelsen Log übergegangen. Die Konditionen des Pachtvertrages wurden schon 2009 vom Schweriner Innenministerium als „grob unwirtschaftlich“ bezeichnet. Gerade mal 113 000 Euro wanderten jährlich aus dem Ruhrgebiet an die Ostsee – laut des Urteils eines Sachverständigen im Jahr 2015 waren dies knappe 500 000 Euro zu wenig. Rostock kämpfte in mehreren Instanzen – der Vertrag wurde sogar vor dem Bundesgericht verhandelt – juristisch darum, die Konditionen anzupassen. Denn neben der geringen Pacht muss sich die Hansestadt auch an sämtlichen Unterhaltungsmaßnahmen an dem Gebäude beteiligen. Jegliche Versuche scheiterten jedoch vor den Gerichten.

Eine besenreine Übergabe?

Sven Olsen, Chef der Ecolea-Berufsschule, vermittelt zwischen den Mietern und der Hansestadt Rostock. Er setzt sich dafür ein, dass die Unternehmen auch weiterhin in den Räumen bleiben können. „Wir wollen mit allen Mitteln gewährleisten, dass der Auszug nicht vollzogen werden muss.“ Warum die Gelsen Log nach der vorzeitigen Einstellung des Hotelbetriebes an dem lukrativen Standort nun auch die gewerblichen Mieter aus dem Gebäude kündigen will?

Aufgrund der zum Teil sehr langen vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen sei man gezwungen, bereits jetzt die Kündigungen auszusprechen, sagt Janin Meyer-Simon, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Gelsenkirchen. Die Grundlage sei die vertraglich zugesicherte besenreine Übergabe des Objektes an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Hansestadt will Mieter übernehmen

„Der Oberbürgermeister und der KOE haben großes Interesse daran, dass die Mieter dort Sicherheit haben und nach der Übergabe Mieter der Hansestadt werden“, versichert die Betriebsleiterin des zentralen Immobiliendienstleisters der Hansestadt (KOE), Sigrid Hecht. Man poche nicht auf die vertraglich vereinbarte besenreine Übergabe, ganz im Gegenteil. Aufgrund laufender Verfahren könne man jedoch noch keine endgültige Aussage treffen.

Für Sven Olsen ist es nicht das erste Mal, dass man an der Vorgehensweise von Gelsen Log hadert. Das Handeln der Gelsenkirchener sei stellenweise dreist gewesen, auch gegenüber der gewerblichen Mieter, meint Sven Olsen. „Man hat von uns eine Mieterhöhung gefordert, wegen höherer Betriebskosten.“ Dabei habe alleine die Mietzahlung der Ecolea die Pacht von Gelsen Log an die Stadt schon deutlich überstiegen – ganz abgesehen davon, dass der Hotelbetrieb den Ruhrpottlern jährlich Millionen in die klammen Kassen gespült hat.

Interessenten bringen sich in Stellung

Es werde Zeit, dass Ruhe und Sicherheit auf das Gelände einkehren. Doch ist dies wirklich gegeben, wenn die Hansestadt das Gelände übernimmt? Es werde eine europaweite Ausschreibung geben, sagt Hecht. Erst danach könne man langfristige Klarheit schaffen, was auf dem Gelände passiert und ob die Gebäude langfristig bestehen bleiben oder abgerissen werden. Seit Monaten debattiere man in der Stadtverwaltung bereits zu dieser Thematik. Und man könne sich neben einem Hotelbetrieb auch „viele andere Nutzungsmöglichkeiten für das Gelände vorstellen.“

Da es jedoch Jahre dauern könne, bevor hier Klarheit geschaffen werden kann, bringen sich bereits viele Interessenten in Stellung, die das Gebäude übergangsweise nutzen wollen. So signalisiert etwa Stoltera-Chef Müller die Bereitschaft, auch nach Übergabe an die Hansestadt dort „nach dem Rechten zu sehen.“ Sven Olsen und der ehemalige Best-Western-Hotel-Chef Kai Dau hatten nach eigenen Angaben angeboten, das Gebäude dann zu betreiben – „zu besseren Konditionen, bis eine langfristige Lösung gefunden ist“, sagt Olsen. Auch der Name des Warnemünder Immobilienunternehmers Irmin Stintzing ist im Rahmen der OZ-Recherche häufiger gefallen.

Lösung noch in 2021

Hecht stellt klar: „Wir werden das Gebäude nach der Übernahme nicht länger als nötig leer stehen lassen. Die übergangsweise Nutzung ist unstreitig ein Hotel.“ Eine Lösung soll sich im Laufe des Jahres abzeichnen.

