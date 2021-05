Rostock

Wie geht es nach der sechsten Klasse weiter? Jahr für Jahr stehen Schüler und Eltern in Rostock vor der Wahl des weiteren Bildungswegs. Wer aufs Gymnasium möchte, dem stehen neben zwei privaten auch vier städtische Gymnasien zur Auswahl. Außerdem ist es möglich, auf dem zweiten Bildungsweg am Abendgymnasium das Abitur zu absolvieren.

Was passiert, wenn mehr Schüler auf ein bestimmtes Gymnasium wollen, als es Plätze gibt? Reichen die Kapazitäten? Und welche Gymnasien sind besonders nachgefragt? Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr 2021/2022 geben Aufschluss.

Am größten war die Nachfrage nach einem Platz erneut auf dem Innerstädtischen Gymnasium – insgesamt haben sich 180 angemeldet – 160 von ihnen konnten aufgenommen werden. Davon betroffen waren, so Schulamtsmitarbeiterin Ines Ewald, ausschließlich Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis.

Damit ist die Nachfrage am Gymnasium gestiegen. Ein Jahr zuvor meldeten sich 149 Schüler an – alle bekamen damals einen Platz.

Beliebt ist auch das Gymnasium in Reutershagen. Dort können für das kommende Schuljahr 2021/2022 74 neue Schüler aufgenommen werden. Beworben hatten sich 79 Schüler. „Von der Umlenkung betroffen waren ausschließlich Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis“, heißt es auch hier.

Weniger Anmeldungen am Erasmus-Gymnasium

Die Nachfrage beim Erasmus-Gymnasium ist leicht zurückgegangen. Während für das Schuljahr 2020/2021 alle 74 Schüler, die sich angemeldet hatten, aufgenommen wurden, gab es in diesem Jahr 66 Bewerbungen. Alle Schüler werden aufgenommen.

Das Musikgymnasium Käthe Kollwitz hat drei Bewerbungen weniger für das kommende Schuljahr, als noch ein Jahr zuvor. 28 Schüler werden ab Sommer dort unterrichtet. Hinzu 48 Schüler aus den Musikklassen der Schule, die bereits seit Klasse 5 dort unterrichtet wurden. Alle Interessenten erhalten zum kommenden Schuljahr einen Platz.

„Anhand des Namens wissen viele Eltern nicht, dass auch das Musikgymnasium Regelklassen führt und man ab Klasse 7 nicht vordergründig besondere musikalische Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen muss“, sagt Schulamtsleiterin Schrader.

Das ist der Weg aufs Gymnasium

In der Regel wird das Gymnasium ab Klassenstufe 7 besucht, außer es liegt eine Hochbegabung in den Schwerpunkten Musik (Käthe Kollwitz Gymnasium) oder Mathematik (Gymnasium Reutershagen) vor. Zur Anmeldung an einem der städtischen Gymnasien geben Schüler einen Erst- sowie einen Zweitwunsch an und reichen ihre Schullaufbahnempfehlung ein, die am Ende des ersten Halbjahres der Jahrgangsstufe 6 erteilt wird.

Eine Empfehlung für den Besuch des Gymnasiums gibt es, wenn in den Fächern Deutsch, Mathematik und in der ersten Fremdsprache der Notenschnitt bei mindestens 2,5 liegt. Diese ist jedoch nicht bindend. „Sofern die Erziehungsberechtigten sich entgegen der Schullaufbahnempfehlung für den Besuch des gymnasialen Bildungsganges entscheiden, gilt die Jahrgangsstufe 7 als Erprobungsschuljahr“, heißt es im Schulgesetz.

So haben Schüler Anspruch auf ihre Wunschschule

Sofern Kapazitäten vorhanden sind, haben Schüler einen Anspruch auf Aufnahme an der gewünschten Schule. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schule hingegen, kann die zuständige Schulbehörde die schulpflichtigen Kinder einer anderen Schule zuweisen.

Berücksichtigt werden dabei Härtefälle, aber auch die Entfernung zwischen Wohnort und Schule. „Anhand dieser Punkte ist dann festzulegen, welche Schüler aufgenommen werden können, welche an die örtlich zuständige Schule oder die Zweitwunschschule zugewiesen werden und welche Schüler durch die zuständige Schulbehörde an eine andere Schule umgelenkt werden müssen“, heißt es.

Derzeit laufen die Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahres 2021/2022. Bis Ende Februar konnten sich Schüler beziehungsweise ihre Eltern für die weiterführenden Schulen entscheiden und bewerben. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor.

Neben den Gymnasien bieten auch die fünf kommunal getragenen Gesamtschulen die Möglichkeit, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen. Die Gesamtschule umfasst in der Regel die Klassenstufen 5 bis 12.

Von Katharina Ahlers