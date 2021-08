Anna Bittersohl und Horst Kistner im Kurhaus Warnemünde: Wie passt das zusammen? 

Warnemünde

Verstörend? Irritierend? Suchbild? Was steckt hinter den Oberflächen?

Im Kurhaus Warnemünde stellt die Galerie Joost Van Mar zwei Künstler und Kunstansätze aus, die unterschiedlicher kaum sein können – auf den ersten Blick. Malerei und Fotografie, intertextuell-bildliche Assoziationssprache und perfekte Inszenierung, ästhetisches Wirrwarr von Abstraktion und Figuration versus glattperlender Biedermeyeroberfläche mit David-Lynch-Abgründen.

Doch was verbindet die Leipziger Malerin Anna Bittersohl (39) und den Karlsruher Fotografen Horst Kistner (52)? Zuerst einmal ihr Status. Galerist Alexander Gehrke (60), der Künstler wie Rayk Goetze (57) aus Leipzig oder Gerit Koglin (47) aus Zell im Wiesental, beide Rostocker, an den Alten Strom geholt hat, hat mal wieder zwei Shootingstars des Kunstbetriebs an der Angel. Und der zweite Blick auf diese Genres und Bildansätze zeigt: Soweit sind die gar nicht auseinander. Auch wenn der Galerist etwas lakonisch auf die Frage, was die verbindet, antwortet: „Gar nichts. Außer die Qualität.“ Ihm war nur klar, dass er diese Arbeiten im großen Stile präsentieren müsse. So hat Joost Van Mar nun ein neues Kapitel im Kurhaus aufgeschlagen. Er sagt: „Hier haben beide ihre eigene Spielfläche im Wintergarten und im Foyer – plus Schnittmengen.“

Die Leipziger Malerin Anna Bittersohl (39) vor ihrem Werk „Das Altern der Tage“ (2021) im Wintergarten des Kurhauses Warnemünde. Quelle: Frank Söllner

Anna Bittersohl stammt aus Dachau, hat an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg studiert und arbeitet in der Baumwollspinnerei Leipzig, wo auch Neo Rauch, Michael Triegel, Rayk Goetze agieren. Die Bilder ihrer Schau „the threatening thing about breathing“ – was so viel heißt wie „Das bedrohliche Ding mit der Atmung“ und sich auf aktuelle Geschehnisse beziehen kann, aber nicht muss – sind eher assoziative Prozesse. Sie sieht das Werk als frei interpretierbare Oberfläche mit Tiefen und Strukturen. Bittersohl sagt: „Die Kunst kann keine Zielvorgaben machen. Es geht nicht um eine Sache, sondern ums Aufmachen.“

80 000 Gedanken pro Tag

Ihre Bildsprache erinnert an die Inneren Monologe und intertextuellen Prozesse literarischer Erzähler wie James Joyce oder Arno Schmitt. US-Forscher haben entdeckt, dass ein Mensch täglich um die 80 000 Gedanken denkt. Mit diesem Fakt ist man Bittersohl auf der Spur, die eine Erzählerin ist wie Goetze, Rauch, Triegel. Nur ohne religiöse Bezüge. In ihren figurativ-abstrakten Bildern, die auf den flüchtigen Blick natürliche Strukturen offenlegen, verbergen sich Bezüge der Industrie- und Zivilgesellschaft. Fragmente von Bauten, Gesichtern, Körpern. Die Moderne bricht sich hier nicht so brachial Bahn wie bei Goetze, bei dem eine Barke schon mal quer durchs Bildgefüge knallt.

Anna Bittersohl: „The threatening thing about breathing“, Öl auf Leinwand (2021) 260x340 cm Quelle: Anna Bittersohl

Bittersohl geht es um Haltungen. So finden sich Gesichter, die sie konkret als Person erinnert, die aber keine Physiognomie verkörpern, sondern eine Haltung spiegeln. Erinnern als Struktur. Sie sagt: „Für mich sind die Schichten, wie die Substanz auf der Fläche arbeitet, ebenso bedeutsam wie Figuration und Abstraktion. Daher sind die Zeichnungen in den Bildern wichtig, weil sie flüchtig sind.“ Interessant sei bei der menschlichen Wahrnehmung doch, dass der Teil des Gehirns, der fürs Erinnern zuständig sei, auch die Lügen erzeugt. So schaffen wir uns als Individuum und als Gesellschaft unsere Erinnerungswelten – durch Ausblendung, Umdeutung, Lüge, Vergessen.

Die Zusammenstellung mit den Fotografien empfindet sie als logisch. „Bei Horst Kistner geht es auch um Haltungen und Schichten, die ineinandergreifen. Jedes Objekt auf seinen Sets hat eine Seele.“

Der Fotograf Horst Kistner (52) vor seiner Fotografie „Yearning For Nature“ im Foyer des Warnemünder Kurhauses. Quelle: Frank Söllner

Wer die Bilder von Kistner einzeln schon mal gesehen hat, sollte sich diese Schau gönnen. „Lichtspiele“, so heißt seine Ausstellung, öffnet eine fast vergangene Welt, die doch immer noch da ist. Seine Perfektion orientiert sich an der US-Nachkriegsästhetik der 50er. Die heile Welt in der perfekten Familie, die von der schönen, behütenden und zugleich erotischen Hausfrau verkörpert wird. Und im Bild – Bääng – Störer, die auf Filmemacher wie David Lynch („Blues Velvet“, „Twin Peaks“) deuten. Kistner war lange Zeit Kochbuchfotograf. Er hat die perfekten Rezepte in Szene gesetzt. Immer Studioarbeit. Immer Inszenierung. Mit allen Tricks der Branche.

Verstörend, genial, schön, böse

So auch jetzt. Er arbeitet mit Models in immer demselben Studio und schafft irritierende Welten. Die schöne Hausfrau, die den vertrockneten Liguster mit grüner Farbe besprüht, mal nackt, mal im knallroten Kleid. Die schöne Hausfrau, die knallpinke Puddingförmchen am Fließband produziert und unmerkbar eine Metamorphose zum pinken Pudding erlebt– mal nackt, mal im roten Kleid. Die schöne Hausfrau, die im roten Negligé vor dem Backofen hockt und mit entblößter Brust einer Amazone gleich Gugelhupf am Fließband verbrennen lässt. Die schöne Hausfrau, die durchs Gitter eines Tennisschlägers blickt, während sie Fleischbrocken zu Hack verarbeitet – nur wessen Fleisch ist das?

Horst Kistner: „Criminal Intent“. Quelle: Horst Kistner

Bilder wie „Transformation“ oder „Yearning for Nature“ sind verstörend, genial, schön, böse. Wenn man’s mag. Denn sie handeln nach dem Motto, egal, wie idyllisch die Fassade, unter jedem Dach ein Ach. Kistner erinnert bewusst an „Blue Velvet“ oder „The Wifes of Stepford“ (1975) von Bryan Forbes.

Sportgerät oder Waffe, Essen oder Opfer?

In dem Film werden Ehefrauen, Hausfrauen, Mütter des idyllischen Stepford von Robotern ersetzt, die den Versuch ihrer menschlich-unterwürfigen Pose perfektionieren. Im Vordergrund der Kistner-Bilder glänzt die Idylle, während das Grauen im Hintergrund lauert, das eigentliche Geschehen stets im teilnahmslos, emotionsfreien Blick der Protagonistinnen zu orten ist. Kistner sagt: „Kunst muss nicht immer logisch sein. Ich mag aber so formale und farbige Wiederholungen wie das rote Kleid und die roten Fleischbällchen, den Tennisschläger und die Kochlöffel.“ Da stelle sich immer die Frage, was wir sehen – Sportgerät, Küchenutensil oder Waffe, Essen oder Opfer.

Kistner und Bittersohl, eine Doppelausstellung mit Schnittmengen, bei der sich das genaue Hinsehen lohnt. Bis 19. September.

Von Michael Meyer