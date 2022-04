Rostock

Glücklich schauen der „Bachelor“ Dominik Stuckmann und seine Auserwählte Anna Rossow in die Kamera. Die Rostockerin kuschelt sich an die Schulter ihres Rosenkavaliers, der ihr am Mittwoch bei der Kuppelshow „Der Bachelor“ bei RTL die letzte Rose gegeben hat und damit seine Gefühle für sie bekundete.

Vor drei Monaten sind die Dreharbeiten zu der Sendung abgeschlossen worden – und genauso lange sind die beiden nun auch schon ein Paar. In einem exklusiven Videogruß an die OZ verraten die Turteltauben, wie ihre Reise seitdem weiterging. „Wir hatten so große Sehnsucht nacheinander, dass wir uns direkt wiedergesehen haben und seitdem sind wir eigentlich ununterbrochen zusammen“, gesteht der 30-Jährige.

Läuten bald die Hochzeitsglocken beim Bachelor und Anna?

Das Pärchen hat bereits eine gemeinsame Wohnung gefunden und eingerichtet. Anna zieht also demnächst von Hamburg nach Frankfurt. „Hoffentlich spätestens im Sommer werden wir final zusammenwohnen“, sagt Dominik.

Bei so viel Liebesglück – läuten dann auch demnächst die Hochzeitsglocken? „Eins nach dem anderen würde ich sagen“, antwortet die 33-Jährige. „Noch habe ich keinen Antrag bekommen“, fügt Anna mit einem Grinsen hinzu. Das wird auch gar nicht so leicht für Dominik, lud er nicht als „Bachelor“ schon zu romantischen Dates mit Kerzenschein, Planschen im Pool oder Hubschrauberflügen in Mexiko ein. „Da muss ich mir was Einfallsreiches überlegen, die Latte liegt ziemlich hoch.“

Anna kommt ursprünglich aus Rostock und ist zum Studium nach Cottbus gegangen. Um näher bei ihrer Familie zu sein, lebte sie anschließend in Hamburg, wo sie im öffentlichen Dienst im Bau- und Immobilienmanagement arbeitet. Vollzeit-Influencer wollen die beiden – trotz ihres neuen Ruhmes – allerdings nicht werden. Erst einmal will Anna in ihrem Beruf weiterarbeiten – und ansonsten „schauen wir, was sich so ergibt“.

Von Ann-Christin Schneider