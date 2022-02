Rostock

Eigentlich wollten sie nur für ein Jahr unterwegs sein, höchstens zwei. Mittlerweile sind es knapp drei und ein Enddatum gibt es. Im Jahr 2019 haben Anna Lange und Malin Knodel ihre Wohnung in Bremen gegen ein Segelboot eingetauscht. Seitdem sind sie auf den Meeren von Europa unterwegs – und haben dabei schon einige Abenteuer erlebt. Auf Instagram und Youtube verfolgen mehr als 25 000 Menschen ihre Reise. Aktuell überwintern sie in Gehlsdorf, an einem Steg des Rostocker See- und Segelsportvereins (SSV).

Dafür dass sie den Winter nicht in einer wärmeren Region verbringen, erhalten sie oft Respekt – oder die Nachfrage, ob sie nicht ständig frieren würden. Ein Besuch bei den beiden aber zeigt: Ihr Boot ist alles andere als ungemütlich. Knapp 20 Grad beträgt die Temperatur am Montagmorgen in der Kajüte. Der Holzofen läuft gerade nicht. „Würde ich den jetzt anmachen, hätten wir hier schnell 30 Grad – und das ist definitiv zu warm“, sagt Malin, während sie Kaffee mahlt. An den Wänden hängen Bilder von Freunden, die Sitzbänke sind mit Kissen und Fellen bestückt.

Start mit „Fiete“ in Bremen – ohne Segelerfahrung

Nicht ungemütlicher also als in einem „normalen“ Wohnzimmer. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die beiden Oldenburgerinnen ihre Wohnung gegen ein Boot getauscht haben? Vor ihrem Abenteuer lebten sie in Bremen. „Ich habe dort eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing gemacht, Malin hat im Einzelhandel gelernt“, berichtet Anna. Währenddessen hätten beide schon den Traum gehabt, langfristig zu reisen. Dafür wurde fleißig gespart.

Das Boot von Anna und Malin auf dem Meer. Das Jahr 2021 haben sie vorrangig vor der Küste Schwedens verbracht. Quelle: annaundmalin

„Unsere erste Idee war es, einen Van zu kaufen. Das war uns dann aber zu teuer“, erinnert sich Anna. Statt 10 000 Euro für ein Auto auszugeben, haben sie also ein Boot gekauft: „Fiete“ für schlappe 1100 Euro. Mit ihm sollte es ins Mittelmeer gehen. Segelerfahrung hatten beide aber nicht. „Meine Großeltern segeln, als Kind war ich also schon häufiger auf ihrem Boot. Für Malin war es aber wirklich das erste Mal“, sagt Anna weiter.

Drama im Mittelmeer – Weiterfahrt mit „Hevandelli“

Zwei Übungsstunden mit Annas Opa später und einem Probetörn auf der Weser, der mit Tränen aus Überforderung endete, ging es dann los: „Rückblickend betrachtet war das schon leichtsinnig“, sagen beide. Schnell aber fuchsten sie sich ein und hatten Glück mit Wind und Wetter. Knapp dreieinhalb Monate später dann der Schock: „Fiete“ hatte eine Leck und drohte zu sinken. „Erst dachten wir noch, wir kriegen das repariert, mussten dann aber doch kapitulieren“, sagt Malin.

Durch einen Glücksfall war ihre Reise hier aber dennoch nicht vorbei: Annas Opa überließ den beiden kurzerhand sein Boot – die „Hevandelli“. „Mein Opa war dort bereits über 80 Jahre alt und merkte, dass es zu groß für ihn geworden ist“, erklärt Anna. Mit dem neuen Boot gab es dann mehr Komfort. Statt nur einer einzigen Kabine hatten sie nun auch Schlaf- und Badezimmer – inklusive Toilette und Dusche. Zuvor gab es dafür nur einen Eimer.

Malin Knodel hat es gemütlich: Die Koje ist immerhin 1,40 Meter breit. Quelle: Ove Arscholl

Ungefähr 18 Quadratmeter misst ihr Boot an Fläche. „Ich sage aber immer, das Meer ist unser Spielplatz – das zählen wir mit“, sagt Malin. Aus ihrem alten Leben vermisst sie nichts, die 25-Jährige könnte noch zehn Jahre so weiterleben. Für Anna ist das Nomaden-Leben schon etwas schwieriger: „Ich vermisse meine Familie sehr“, sagt sie. Und: Mit einer Körpergröße von 1,87 Metern sei das Stehen an Bord nicht immer leicht. Die Kabine von „Hevandelli“ misst an der höchsten Stelle in der Mitte „nur“ 1,90 Meter.

Reise durch den Norden – Buch schreiben in Malmö

Bevor sie nach Rostock kamen, waren Anna und Malin ein Jahr lang im Norden unterwegs, vor allem vor der Küste Schwedens. „Ursprünglich war Norwegen unser Ziel, doch wegen Corona waren die Grenzen dicht“, erzählt Malin. Wie lange die beiden noch weitersegeln wollen, wissen sie noch nicht. So lange, wie das Geld reicht, vielleicht. Wie viel sie zum Leben ausgeben, sei dabei sehr unterschiedlich – je nachdem ob sie in der Natur ankern oder im Hafen liegen, zum Beispiel.

Würden sie mittlerweile nicht Geld mit ihrem Online-Shop und als „annaundmalin“ in den sozialen Medien verdienen, wären sie möglicherweise aber schon zurück. „Das ist so alles gar nicht geplant gewesen“, berichten beide. Die Zahl der Menschen, die ihnen folgen, sei schnell gewachsen. Zwei junge Mädels auf einem Segelboot: das sei ein Alleinstellungsmerkmal. Die ersten Anfragen, wie man die beiden unterstützen könnte, ließen nicht lange auf sich warten.

Und so sei die Idee entstanden, Pullover, T-Shirts und Mützen zu verkaufen. In ihrem Shop gibt es zudem ihr Buch „Zwei Mädels, ein Boot, kein Plan: Auf der Reise ihres Lebens“, das im September vergangenen Jahres erschienen ist. Dieses war im Winter zuvor in Malmö entstanden. „Wir wollten die Zeit dort gern nutzen und unsere Erfahrungen niederschreiben. Fast zeitgleich kam eine Anfrage vom Verlag“, berichtet Malin. Das Buch wurde in einer Auflage von 7000 Exemplaren gedruckt – für beide noch immer unvorstellbar.

„Auch der Rückhalt unserer Community ist unfassbar. Wir haben schon so viele hilfreiche Tipps gekriegt, kürzlich hat uns zudem jemand einfach Holz für unseren Ofen vorbeigebracht“, erzählt Anna glücklich. Etwa einen Monat lang wollen die beiden noch in Rostock bleiben, bevor es weitergeht. Wohin, das wissen sie noch nicht. Vielleicht nach Norwegen. Mal schauen, wohin ihr Boot sie trägt.

Von Pauline Rabe