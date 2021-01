Anne-Kathrin Leyk aus Rostock: „Ich würde gern auf Weltreise gehen“

Rostock

Von der Müritz an die Warnow: Ursprünglich stammt Anne-Kathrin Leyk aus Waren an der Müritz. 2008 zog sie für ihr Studium der Politikwissenschaften an die Warnow. Die 31-Jährige verliebte sich in die Stadt – und blieb. Inzwischen verdient die junge Frau ihr Geld als Vertriebsmanagerin und Dozentin der Politik und hat ihren Wohnsitz aus der Altstadt ins Hansaviertel verlegt. Was sie an der Hansestadt schätzt?

„Ich finde das Stadtbild sehr schön“

„Vor allem das Meer und dass man alles mit dem Fahrrad erreichen kann und es hier trotzdem tolle Veranstaltungen, viele Kneipen und Cafés gibt“, sagt sie. „Außerdem finde ich das Stadtbild sehr schön.“ Im Sommer ist sie gern an den weniger belebten Strände in Nienhagen oder Hohe Düne. Außerdem liest sie gern und betreibt ein schweißtreibendes Hobby: „Cross-Fit – das ist ein Training mit Gewichten und eigenem Körpergewicht“, erklärt sie. Ihren größten Traum will sie in ein paar Jahren verwirklichen: „Ich würde gern auf Weltreise gehen, das steht ganz oben auf meiner To-do-Liste“, verrät sie.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing