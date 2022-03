Von Lichtenhagen Dorf nach Apulien: Anne-Sophie Kieseler ist Teil der Top 25 von „Deutschland sucht den Superstar“. Nun kämpft die Pastorentochter in Italien um den Einzug in die Live-Shows der RTL-Casting-Sendung und will die Jury um Florian Silbereisen begeistern. Was Zuschauer am Samstag, 19. März 2022, ab 20.15 Uhr, im Fernsehen zu sehen bekommen – die Infos.