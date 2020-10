Rostock

Gelassen und freundlich empfängt Sebastian Klingshirn am Samstag die Gäste an der Rezeption des Warnemünder Hotels Bellevue. Dass viele Urlauber aus Berlin und anderen Corona-Risikogebieten ihren Besuch an diesem Wochenende stornieren mussten, ist hier noch kaum merkbar. Der Betrieb geht weiter. Gäste ziehen ihre Rollkoffer zur Rezeption. Wer es bis hierher geschafft hat, ist guter Stimmung.

Die Einstufung Berlins als Corona-Risikogebiet und die damit verbundenen Absagen vieler Touristen aus der Hauptstadt bedeuteten Einbußen für viele Hotels an der Ostsee. Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes, hat die Ausfälle für die hiesige Branche auf 30 bis 50 Millionen Euro beziffert. „Es waren schon einige“, bestätigt Sebastian Klingshirn. „Trotzdem hielt es sich bei uns glücklicherweise noch in Grenzen.“

Hotels informierten Gäste im Voraus

Mit Beginn der Herbstferien in der Hauptstadt erwarteten Hotels in MV zahlreiche Gäste. Etwa 150 000 Berliner wollten in diesen Tagen anreisen. „Grundsätzlich haben wir im Jahresdurchschnitt zwölf Prozent aller Buchungen aus Berlin“, sagt Guido Zöllick, Geschäftsführer im Neptun Hotel Warnemünde. „Das fehlt uns jetzt plötzlich über Nacht“, bedauert er.

Kurz nach Bekanntgabe der Reisauflagen für Besucher aus Corona-Hotspots in der vergangenen Woche kontaktierten die Mitarbeiter des Neptun-Hotels alle Gäste, die einen Aufenthalt gebucht hatten. Sämtliche Besuche aus Berlin und anderen Risikogebieten seien „komplett storniert oder abgesagt worden“, sagt Zöllick. „Gäste treten ja nicht freiwillig einen Urlaub an, begeben sich fünf Tage in Quarantäne und zahlen auch noch Geld dafür“, erklärt er. Genau das sehen aber die Regeln in MV für Einreisende aus Risikogebieten vor – sie gehören zu den härtesten bundesweit. Erst wer zwei negative Coronatests im Abstand von mindestens fünf Tagen vorweisen kann, darf sein Hotelzimmer verlassen.

Viele Gäste seien enttäuscht und traurig, aber auch verständnisvoll gewesen, beschreibt Neptun-Geschäftsführer die Reaktionen. „Schlussendlich ist es ein vernünftiges Miteinander und viele verstehen die Situation auch und bleiben sehr gefasst.“

Unwissende Anreisende gab es keine, sagt auch Sebastian Klingshirn vom Hotel Bellevue. „Wir haben die Gäste telefonisch kontaktiert als klar wurde, dass wir niemanden empfangen können“, so der 36-Jährige. Es sei niemand angereist, der nicht anreisen durfte. „Wir würden uns aber freuen, wenn uns bald möglich wieder mehr Gäste besuchen können.“

Kommunikationsschwierigkeiten mit Reiseportalen

Ein großes Problem seien Online-Reiseveranstalter, sagt Henrik Peters, Inhaber vom Hotel an der Stadthalle in Rostock. Buchen Urlauber ihre Aufenthalte über solche Seiten, bekommen Hoteliers meist nur deren Namen und Vornamen geschickt. Nachzuvollziehen, wer aus Risikogebieten komme, sei nahezu unmöglich, bedauert Peters. „Diese Veranstalter fühlen sich gar nicht in der Verantwortung. Uns wurde teilweise gesagt, dass Gäste nicht über die Lage informiert werden können oder dass wir die Sache nicht so eng sehen sollten.“

Nur rund 20 Prozent aller Gäste konnten die Mitarbeiter des Rostocker Hotels informieren. Auch sei durch die fehlende Kommunikation oft nicht klar, ob Urlauber sich vorher rechtzeitig melden und ihr Zimmer stornieren oder ob sie einfach nicht anreisen. „Die Zimmer werden dann trotzdem freigehalten und niemand kommt“, so Peters. „Das geht so nicht – da muss alles zusammenspielen.“ Diejenigen Touristen, die trotz der Situation kommen wollten und sogar für Corona-Tests bereit waren, wirkten meist mit der plötzlichen Situation überfordert, beschreibt er die Reaktionen der Gäste.

Geteilte Meinung unter Urlaubern

Die Berlinerin Alexandra Fischer war schon vor der Bekanntmachung der Reiseauflagen zu Besuch an der Ostsee und machte mit ihrem Hund Ausflüge nach Kühlungsborn und Bad Doberan. Sie sieht die Corona-Maßnahmen in MV kritisch. „Ich finde die Regelungen gar nicht gut“, sagt sie. „ Berlin ist nicht mit anderen Städten vergleichbar – jeder Stadtteil ist anders und bei uns in Spandau ist nichts mit Corona.“

Die Berlinerin Manuela Witt musste ihren Urlaub zum zweiten Mal in diesem Jahr absagen. Sie sorgt sich wegen der finanziellen Folgen für das Gastgewerbe in MV: „Wir machen uns Gedanken um all die netten Mecklenburger, die dadurch in eine sehr schlimme finanzielle Lage geraten.“

Stefanie Hundt, die ihren Urlaub aktuell in Kühlungsborn verbringt, hält die Regeln hingegen für richtig. „Ich finde, es ist aber langsam Zeit, dass es einheitliche Regeln für ganz Deutschland gibt. Bei diesen vielen kleinen Regeln in den Bundesländern blickt doch keiner mehr durch.“

Von Anh Tran