Anschluss verpasst: Rostockerin kritisiert Fahrplan der RSAG

Gesine Schultz blickt zur Anzeigetafel an der Bushaltestelle Mecklenburger Allee. Der Bus 36 soll in 0 Minuten abfahren. „Wenn man die Zahl sieht und der Bus hier noch nicht steht, dann wird man schon etwas nervös“, sagt die Rostockerin, die gern und regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) fährt.

Doch in letzter Zeit sorgen vor allem Verspätungen der Buslinie 36 für Unmut. „An der Starthaltestelle Mecklenburger Allee dehnen die Busfahrer gern ihre Pause etwas aus und fahren etwas später los“, sagt sie. „Manchmal wird auch noch auf die Fahrgäste der gerade einfahrenden Straßenbahn gewartet. Da muss es bessere Absprachen zwischen Bus und Bahn geben.“

Anschlüsse werden oft verpasst

Grund des Unmuts bei der Rostockerin: Am Haltepunkt der S-Bahn in Lichtenhagen hat sie nur zwei Minuten Zeit, um in die Bahn in Richtung Rostocker Innenstadt zu fahren. „Wenn der Bus pünktlich in Lichtenhagen ankommt, sieht man die S-Bahn schon einfahren. Das ist zu schaffen, wenn man schnell läuft“, sagt Schulz. „Wenn man aber wegen einer unnötigen Verspätung auf die nächste S-Bahn warten muss, ist das sehr ärgerlich. Vor allem im Winter, wenn es kalt ist.“

96 Prozent aller Fahrten sind pünktlich

RSAG-Sprecherin Katharina Borck versteht den Ärger über Verspätungen. Sie betont jedoch, dass 96 Prozent aller Fahrten pünktlich seien. „Im Busbereich sind die häufigsten Gründe für Verspätungen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und Staus auf den Straßen sowie Falschparker. Gerade in engen Straßen sorgen falsch und unbedacht geparkte Pkw immer wieder dafür, dass die Busse am Weiterkommen gehindert werden.“

Auch Unfälle, Demonstrationen und Sportveranstaltungen können Einfluss auf die Pünktlichkeit haben. „Auch ungünstige Ampelschaltungen an einigen Knotenpunkten in Rostock erschweren die Einhaltung der Pünktlichkeit“, ergänzt Borck. Für die Linie 36 gebe es an der Haltestelle Mecklenburger Allee definierte Anschlüsse von und zur Straßenbahn. „Ein gesicherter Anschluss an der Haltestelle Lichtenhagen kann deshalb nicht geplant werden“, erklärt sie.

Kurze Umsteigezeiten

Olaf Nickel regt sich hingegen über die ohnehin knapp bemessene Umsteigezeit auf. „Ich pendel zwischen Seehafen Ost und Mecklenburger Allee und habe früh morgens in Lütten Klein nur ein bis zwei Minuten Umsteigezeit“, sagt der 31-Jährige. „Wenn die Busse zu spät kommen, verpasse ich den Anschluss. Entweder ich muss viel früher losfahren oder ich komme viel zu spät zur Arbeit.“

Wer unbedingt pünktlich an seinem Ziel sein muss, solle, so die RSAG, beim Umsteigen zur Sicherheit eine Fahrplanfahrt früher nutzen. „Die Umsteigezeit zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln wird so geplant, dass der Weg von einem Fahrkunden im Normalfall bewältigt werden kann“, sagt Katharina Borck.

Dabei werden in der Planung die verschiedenen Bedingungen vor Ort berücksichtigt, weshalb die Umsteigezeit je Haltestelle und vorgesehener Anschlussbeziehung variiert. Die ermittelten Zeiten für den Umstieg werden dann in der Fahrplanauskunft hinterlegt und als Fußweg mit ausgegeben.“

„Jammern auf hohem Niveau“

Die Rostockerin Karin Primer kann die Aufregung nicht verstehen. „Es fahren doch regelmäßig Bahnen. Es ist doch nicht so schlimm, wenn mal eine weg ist“, sagt sie. „Wo in Mecklenburg-Vorpommern haben wir so ein gut ausgebautes Verkehrsnetz wie in Rostock?“ Sich über Verspätungen zu Beschweren sei „Jammern auf hohem Niveau.“

Auch Gesine Schulz wird weiterhin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. „Die RSAG gibt sich ja Mühe“, sagt sie. „Ich möchte auch nicht diejenige sein, die das alles koordinieren muss. Wenn es mit der S-Bahn passt, haut es vielleicht mit der Straßenbahn nicht hin.“

