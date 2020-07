Rostock

Gute Nachricht für alle Besucher des Rostocker Zoos: Der Zoo ist nach einer zweistündigen Schließung wieder geöffnet. Zwischen 12 und 14 Uhr musste der Tierpark wegen des großen Andrangs vorübergehend seine Tore schließen. 5000 Besucher waren gleichzeitig im Zoo gewesen, und es hatten sich Schlangen vor mehreren Anlagen gebildet.

„Das ist nicht gut für die Besucherzufriedenheit und die coronabedingten Abstände können nicht eingehalten werden“, sagte René Gottschalk, Leiter des Besucherservices. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass im Laufe des Tages eine erneute Schließung nötig wird.

Mit Nahverkehr kommen

Kinder haben am Zootag freien Eintritt. Wer während der Schließzeit warten musste, konnte sich einen Besuch an einem anderen Tag Freikarten für seine Kinder ausstellen lassen, die bis Ende des Jahres gelten.

Wer in den Rostocker Zoo kommen will, sollte unbedingt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, da alle Parkplätze voll seien, warnt der Zoo. Autofahrer werden schon an der Einfahrt abgewiesen. Zudem hatten sich auf den Zufahrtsstraßen teils erhebliche Staus gebildet. Die Straßenbahn hält dagegen unmittelbar vor dem Eingang. Der Zoo ist noch bis 19.30 Uhr geöffnet.

Von Axel Büssem