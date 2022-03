Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist seit Monaten Krisenmanager: Erst in der Corona-Pandemie, nun bei der Versorgung Hunderter Flüchtlinge aus der Ukraine. Doch um eine andere, große Krise kümmert er sich offenbar zu wenig – und daran gibt es gut sichtbar in der Stadt mehr und mehr Kritik: „Klimaneutral? Mir doch egal!“ war jedenfalls zum Beispiel jüngst auf einem Protestbanner in der KTV zu lesen. Daneben das Gesicht des OB.

Seit Wochen tauchen immer wieder Plakate und Banner in Rostock auf, die den Rathaus-Chef nicht gut aussehen lassen. Urheber ist das Satirekollektiv „Rostock against Future“ – zu deutsch: Rostock gegen Zukunft. Wer dahintersteckt und warum es Kritik an Madsen gibt.

„Madsen hat mehr versprochen“

Auf der Internetseite www.rostockagainstfuture.de findet sich ein Hinweis auf die Urheber des Protestes: Im Impressum ist der Name Hannes Rabenhorst angegeben. Der 35-Jährige ist Umweltingenieur, Familienvater, engagiert im Umweltschutz. Hat er die Banner und Plakate gemacht? „Nein, die Urheber bleiben lieber im Hintergrund“, sagt er.

Aber Rabenhorst kann erklären, worum des dem Kollektiv, vielen Bewegungen, Initiativen und auch ihm persönlich dabei geht: „In Rostock gibt es viele Menschen, die sich engagieren – für Klima- und Umweltschutz, für Nachhaltigkeit.“ Doch es gehe nicht voran: „Und deshalb richten wir unsere Kritik nun an den obersten Dienstherren der Stadtverwaltung – den Oberbürgermeister.“ Madsen setze falsche Schwerpunkte in seiner Politik für Rostock, bringe sich zu wenig für Klimaschutz ein. Und das, obwohl er im OB-Wahlkampf noch anderes versprochen habe.

Hannes Rabenhorst erklärt, was hinter den Protestbannern von „Rostock against Future“ steckt. Quelle: Andreas Meyer

Vieles geht in die „falsche Richtung“

Auf dem Papier sehe alles toll aus, sagt Rabenhorst: Die Bürgerschaft hat beschlossen, dass Rostock bis 2035 – rechnerisch jedenfalls – klimaneutral sein will. „Aber wir sehen keine Entwicklung und wir sehen nicht, dass der OB sich ernsthaft damit befasst, dass es vorangeht“, sagt Rabenhorst.

Was dem 35-Jährigen wichtig ist: „Wir haben nichts gegen den Menschen Claus Ruhe Madsen. Überhaupt nicht. Es geht um seine Amtsführung.“ „Kurzfristige Erfolge“ – gemeint ist zum Beispiel die Bundesgartenschau 2025 – seien für den Verwaltungschef wichtiger. „Er wird seiner Rolle als Vorreiter nicht gerecht, wir vergeben viele Chancen.“

Schlimmer noch: An vielen Stellen gehe es in der Hansestadt sogar in die „falsche Richtung“. Die geplante Fällung von Bäumen am Rosengarten, die Ansiedlung von Sixt in der Südstadt, das Räumen der Kleingärten rund um den Pütterweg und auch die geplante Hafenerweiterung. Die Liste sei noch länger. „Rostock against Future“ will, sagt Rabenhorst, auf diese Probleme aufmerksam machen.

Entwicklung, aber nachhaltig

Auch Bea Grune reicht das, was aus dem Rathaus in Sachen Umwelt- und Klimaschutz kommt, nicht. Sie ist im Bündnis gegen die Hafenerweiterung aktiv. „Ich habe überhaupt nichts gegen den Hafen. Er ist der Motor unserer Wirtschaft, hat enormes Potenzial“, sagt sie. Dass aber geschützte Moore und Überflutungsflächen der Erweiterung weichen sollen, sei sinnlos – und unnötig. Der Peezer Bach, der für neue Kai-Anlagen weichen soll, habe fast so etwas wie Nationalpark-Charakter.

In wenigen Jahren zum Beispiel geht das Kohlekraftwerk vom Netz. Dann werden riesige Lagerflächen für den fossilen Brennstoff ungenutzt sein. Dort könnten neue Betriebe angesiedelt werden. Das Areal der MV Werften in Warnemünde, bald auch das Werksgelände von Nordex: Platz gäbe es genug. Grune: „Bevor wir Natur versiegeln, müssen auf diese Areale schauen.“

In den Stadtteilen das Gleiche: „Wir geben riesige Flächen für Parkplätze aus. Andere Städten bauen Parkhäuser und Wohngebäude in die Höhe, um Flächen zu schonen“, so Grune.

Viel Klein-Klein, kein Plan

Aber passiert in Rostock nicht eine Menge für den Umweltschutz? Der Verkehrssenator plant neue Mobilpunkte und Leihangebote für umweltfreundliche Verkehrsmittel, Straßen werden zugunsten von Radlern und Fußgängern gesperrt. „Stimmt“, sagt Rabenhorst. „Es passiert was. Aber immer nur kleine Einzelprojekte. Es gibt keinen großen Plan für die Klimaneutralität.“

Dass im Hafen Wasserstoff produziert werden soll, sei total richtig. „Aber das ist ein Projekt.“ Auch der Ausbau der Radwege – die Bürgerschaft hatte vor wenigen Jahren zehn Kilometer neuer Radwege pro Jahr als Ziel festgelegt – komme nur schleppend voran.

„Es wird viel verkündet, was sich gut in der Zeitung liest. Das war’s aber“, sagt Rabenhorst. Rostock brauche einen großen Plan. Mit klar festgelegten Zwischenschritten und -zielen. Freiburg habe es so gemacht und überprüfe nun alle sechs Monate, ob man noch „auf Kurs“ sei.

Den „Schwarm“ nutzen

Mit der Kritik gehe es darum, Madsen zum Umdenken zu bewegen. Ihn dazu zu bringen, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen – und voranzugehen. „Wir erleben aber immer wieder, dass die Stadtverwaltung nicht bereit ist, mit Ehrenamtlern zusammenzuarbeiten“, sagt Bea Grune.

Die Stadt koche ihr eigenes Süppchen. „Wir bieten immer wieder Hilfe an, haben viele Experten in unseren Reihen. Wir können Expertise einbringen, die es im Rathaus so nicht gibt.“ Und weiter: „Madsen sollte die Schwarmintelligenz nutzen. Denn ganz ehrlich: Der Stadt alleine traue ich es nicht zu, dass wir unsere Klimaziele erreichen können“, so Rabenhorst.

Madsen: Klima ist nicht vergessen

Madsen reagierte auf die Kritik prompt: „Krisen erfordern Handlung, vollen Einsatz und viel Kraft. Dabei ist weder Klima noch Umwelt vergessen, aber oft nicht so sichtbar in der Öffentlichkeit. Wenn Kritik, dann bitte gerecht!“ Er stehe in regelmäßigem Austausch mit „Rostock for Future“ und anderen Klima-Bündnissen, aber: „Ich bin zeitnah für Gespräche mit den Aktivisten bereit. Dort können sehr gerne konstruktive Vorschläge für Rostock eingebracht werden.“

Für kommenden Freitag, 25. März, plant „Rostock for Future“ übrigens wieder eine große Klima-Demo in der Hansestadt: Ab 15 Uhr wollen Hunderte Teilnehmer auf der Haedgehalbinsel für stärkeren Klimaschutz und Nachhaltig demonstrieren.

Von Andreas Meyer