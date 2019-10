Antisemitische Straftaten in MV nehmen dramatisch zu

Rostock

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern ist so hoch wie seit Jahren nicht. Laut der jährlichen Verfassungsschutzberichte des Landesministeriums haben sich die Vorfälle dramatisch vervielfacht. So stieg die Zahl von zwei Fällen in 2008 auf 30 Fällen in 2013. Weniger Straftaten gab es erst wieder 2015 mit 19 Fällen.

Seitdem stiegen die Zahlen an. Für das Jahr 2018 listet die Statistik bereits 54 Fälle antisemitischer Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem lässt sich den Aufzeichnungen entnehmen, dass die Straftaten hauptsächlich rechtsextremistischer Natur sind.

Polizeiverstärkung nach Anschlag in Halle

Nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle ( Saale) hat auch Mecklenburg-Vorpommern die Sicherheitsvorkehrungen rund um die jüdischen Gotteshäuser verstärkt. Neben Sachbeschädigung und Beleidigung kam es laut Statistik in der Vergangenheit auch schon zu Gewalttaten gegen Juden in MV.

„Es betrifft vor allem unsere jungen Gemeindemitglieder“

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es heute noch zwei jüdische Gemeinden – Schwerin und Rostock. Insgesamt sind es über 1200 Gemeindemitglieder. Juri Rosov, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Rostock, kämpft jeden Tag gegen den Antisemitismus. Dabei gehe es weniger um antisemitische Gewalt, sondern vermehrt um Beleidigungen im Internet oder Sachbeschädigungen.

„Es betrifft vor allem die jüngeren Gemeindemitglieder. Es gab zum Beispiel einen Vorfall in einer Berufsschule, wo es nicht nur zu antisemitischen Beleidigungen kam, sondern auch zu körperlicher Gewalt“, berichtet der Gemeindevorsteher. Um seine Mitglieder davor zu schützen ist es Rosov wichtig, Präventionsarbeit zu leisten und mit jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen.

Verstärkte Schutzmaßnahmen bleiben bis auf weiteres bestehen

Juri Rosov beschäftigt sich schon lange mit den Sicherheitsvorkehrungen seiner Gemeinde. „Es ist ein zwiespältiges Problem. Ich möchte gar nicht, dass immer ein Polizeiauto vor unserer Tür steht, denn wir sind ein freies Haus. Allerdings müssen wir auch unsere Mitglieder schützen und können es vor allem bei großen Veranstaltungen nicht allein schaffen“, so Rosov.

Er würde sich dort mehr Polizeipräsenz wünschen und hofft, dass sich das in Zukunft bessert. Die erhöhten Schutzmaßnahmen vor den Synagogen in MV bleiben laut Dörte Lembke, Sprecherin des Schweriner Innenministeriums, bis auf Weiteres bestehen.

Von Lena-Marie Walter