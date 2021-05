Rostock

Die Pläne für eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage in Rostock-Bramow nehmen Fahrt auf. Wie die Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV) am Dienstag mitteilte, hat sie den Genehmigungsantrag für den Bau der Anlage beim Staatlichen Amt für Umwelt und Natur in Rostock eingereicht.

Die KKMV, zu der sich 17 Kommunen zusammengeschlossen haben, benötigte nach eigenen Angaben mehrere Jahre, um die erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, soll die Anlage 2025 nach rund zwei Jahren Bauzeit in Betrieb gehen, auf einem Grundstück gleich neben der zentralen Kläranlage.

Phosphor-Recycling nur Option

Die Verbrennung der Abwasser-Rückstände sei „ein wichtiger Beitrag für den Umwelt- und Trinkwasserschutz in der Region“, teilt KKMV-Geschäftsführer Steffen Bockholt mit. Die Anlage soll mit einer Option zum Phosphor-Recycling ausgestattet werden. Die Phosphor-Rückgewinnung war zunächst aus Kostengründen gestrichen worden, was für politischen Streit in der Hansestadt sorgte. Nun ist eine Nachrüst-Möglichkeit vorgesehen.

Im laufenden Betrieb sollen bei einer „optimalen Rauchgasreinigung“ organische Schadstoffe und Arzneirückstände aus dem Abwasser sicher und sauber entsorgt werden, verspricht die KKMV. Die Abwärme fließt ins Rostocker Fernwärmenetz. „Mit der Einreichung des Genehmigungsantrages sind wir unserem gemeinsamen Ziel, eine kommunale Landeslösung für die Klärschlammverwertung zu schaffen, einen großen Schritt nähergekommen“, sagt Bockholt.

13 Arbeitsplätze geplant

Laut Antrag ist die Anlage darauf ausgelegt, maximal 115 000 Tonnen entwässerten Klärschlamm jährlich zu verbrennen. Damit sei sichergestellt, dass die Emissions-Grenzwerte bis zu einer Menge von 100 000 Tonnen eingehalten werden können, heißt es. 13 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Anlage kostet nach früheren Angaben 58 Millionen Euro, knapp ein Viertel davon kann durch Fördermittel abgedeckt werden.

Die Kommunen, die ihre Abwasser-Rückstände künftig in Sichtweite der Warnow verbrennen wollen, kommen aus ganz MV. Zu den Mitgliedern der Kooperative zählen neben der Rostocker Wasserversorgung weitere Zweckverbände unter anderem aus Schwerin, Zingst, Wismar, Neustrelitz und Stralsund.

Von Gerald Kleine Wördemann