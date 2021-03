Greifswald/ Berlin

Recht wird zunehmend digital – auch infolge der Corona-Krise. Wer früher einen Anwalt brauchte, musste die Kanzleien nach passendem Rechtsbeistand abklappern. Heute genügen ein paar Klicks auf dem Smartphone oder Computer: Legal-Tech-Plattformen sind gefragt und die Branche wächst rasant. Zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum gehört Advocado.

Das Unternehmen aus Greifswald bringt Mandanten und Anwälte zusammen und hat sich mit der Online-Vermittlung juristischer Dienstleistungen vom Start-up zu einem der Platzhirsche in der Branche hochgearbeitet. Das nächste ehrgeizige Ziel ist gesteckt: „Unser Geschäftsmodell ist einmalig in Deutschland. Damit wollen wir europäischer Marktführer werden. Wir wollen das Tinder und Amazon des Legal-Tech sein“, sagt Andreas Schröteler.

Schröteler ist in der Start-up-Szene kein Unbekannter

Der 54-Jährige ist seit einigen Monaten neuer Geschäftsführer von Advocado und hat damit Maximilian Block und Jacob Saß abgelöst, die das Start-up 2014 gegründet haben. Block zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück und agiert künftig als Chairman of the Board, während Jacob Saß weiterhin den Produktbereich verantwortet. Mit Schröteler als CEO will Advocado skalieren und sich strategisch neu ausrichten.

Der neue Boss ist in der Start-up-Szene kein Unbekannter: Andreas Schröteler, studierter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, hat digitale Plattformen, wie Myhammer oder Spreadshirt, groß gemacht und zu Marktführern ihrer Branchen aufgebaut. Gleiches hat er mit Advocado vor. Für ihn sei es eine Herausforderung, Jungunternehmen, die bereits etabliert sind, „massiv zu skalieren“, sagt er.

Expansion geplant, personell und international

Erfahrung, wie man sich das dafür nötige Kapital sichert, bringt Schröteler mit. Er ist selbst mehrfacher Gründer, als Business-Angel aktiv und in der internationalen Investorenszene bestens vernetzt. Mit Advocado hat er gerade eine interne Finanzierungsrunde mit Bestandsinvestoren abgeschlossen, bei der ein siebenstelliger Geldbetrag heraussprang. Damit sollen die Serviceangebote ausgebaut und die internationale Expansion vorangetrieben werden. Die Mittel fließen deshalb vor allem ins Marketing und ins Team der Firma.

Schon jetzt beschäftigt Advocado rund Mitarbeiter, will beim Personal 2021 um weitere 20 Prozent zulegen. Das Team ist neben Stralsund und Greifswald auch am neuen Firmenstandort in Berlin tätig. Ein Standbein in der Bundeshauptstadt, Hotspot der deutschen Start-up-Szene, sei wichtig für den Gewinn neuer Fachkräfte und den internationalen Durchbruch, erklärt Schröteler.

Advocado: So funktioniert die Online-Anwalt-Vermittlung

Bundesweit hat sich Advocado einen guten Ruf erarbeitet, der viele User auf die Online-Seiten des Unternehmens zieht. Ob Ärger mit dem Vermieter, Erbstreit oder Bußgeldverfahren – bei der Klärung unterschiedlichster Rechtsfragen will Advocado helfen und tritt als Vermittler auf, der Mandanten und Mandantinnen mit für den jeweiligen Fall geeigneten Anwältinnen und Anwälten zusammenbringt.

So funktioniert’s: Über www.advocado.de schildern Rechtsuchende ihr Anliegen und erhalten werktags binnen Stunden von einem der Juristen eine kostenlose Ersteinschätzung zu ihren Handlungsoptionen, Chancen und Risiken. Sowohl einfache als auch komplexe Fälle werden daraufhin vollständig digital und sicher sowie zeit- und ortsunabhängig zum Festpreis abgewickelt.

„Wir sind keine Konkurrenz für Anwälte“

Das Geschäftsmodell kommt an: Mehr als 150 000 Rechtsuchende hätten die Plattform bereits genutzt, sagt Schröteler. Um ihnen passende Ansprechpersonen zu vermitteln, arbeitet Advocado mit mehr als 500 Juristen und Kanzleien zusammen. Diese profitieren davon, weil sie sich eigene IT-Aktivitäten sparen können und stattdessen die Advocado-Software nutzen können.

Mutig und innovativ: Serie stellt Start-ups vor Start-ups stehen für kreatives Unternehmertum. Mit smarten Ideen und Mut bringen sie die Wirtschaft voran und gestalten deren Zukunft. Nicht nur Metropolen, wie Berlin oder Hamburg – auch Mecklenburg-Vorpommern hat viele Start-ups zu bieten. In der neuen OZ-Serie stellen wir frisch gegründete Jungunternehmen vor und erzählen die Erfolgsgeschichten bereits etablierter Start-ups.

„Im Gegensatz zu manch anderen Legal-Tech-Start-ups sind wir keine Konkurrenz für Anwälte, sondern unterstützen sie dabei, digital zu werden“, betont Andreas Schröteler. Auch finanziell könnten die Partner nicht klagen. „Manche von ihnen machen über uns sechsstellige Umsätze.“

Gute Geschäfte dank Corona

Auch bei Advocado läuft’s rund. Zwar seien durch Corona-Pandemie einige Gerichte vorübergehend geschlossen gewesen, was sich negativ auf die Nachfrage nach Anwaltsdiensten ausgewirkt habe. Zugleich aber sei die Zahl der Rechtsfälle deutlich gestiegen – etwa weil Menschen infolge von Lockdown, Kurzarbeit und Co. sich Streit mit Arbeitgeber oder Vermieter liefern, beschreibt Andreas Schröteler. Er könne nicht klagen. „Wir sind richtig gut durch die Krise gekommen und haben unseren Umsatz verdoppelt.“

Von Antje Bernstein