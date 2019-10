Anwohner empört: Rostock unterstützt Wohnungsbau im Schutzgebiet

Stadtmitte

An der Talstraße in der Rostocker Steintor-Vorstadt rumort es seit Monaten: Die Wohnungsgenossenschaft Warnow will hier mehrere Wohnhäuser bauen – mitten in der Trinkwasserschutzzone II. Für Unmut sorgte bereits, dass die WG das vorher öffentlich zugängliche Gelände einzäunte und auch Rodungen vornahm. Von illegalen Baumfällungen war die Rede – die Genossenschaft bestreitet das, die Behörden ermitteln.

Im Ortsbeirat Stadtmitte hat Rostocks Stadtplanungschef Ralph Müller nun noch einmal unterstrichen, dass das Rathaus einen Wohnungsbau in dem Gebiet für möglich hält. Dazu habe es bereits Gespräche mit der städtischen Umweltschutzbehörde und dem zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) gegeben.

Kritische Nachfragen im Ortsbeirat

Fakt ist: „In Trinkwasserschutzzone I passiert nichts“, betont Sven Schmeil vom städtischen Amt für Umweltschutz. In Zone II seien jedoch Befreiungen möglich, wenn die Wasserqualität der Oberwarnow nicht beeinträchtigt werde, so der Fachmann. Die WG Warnow müsse dafür einen Antrag beim Stalu stellen und begründen, warum eine Ausnahme genehmigt werden soll.

Im Ortsbeirat sorgte das für kritische Nachfragen: „Sind die Grenzen für Trinkwasserschutzzonen denn beliebig verrückbar?“ Nein, antwortet Schmeil. Dennoch gebe es Interpretations-Spielräume, weil die Zonen früher per Hand in die Pläne eingezeichnet worden seien, heute aber könne mit den digitalen Karten viel genauer gearbeitet werden.

Was ist mit dem Klimanotstand?

Laut Stadtplaner Ralph Müller sei bereits beim Wohnungsbau am Ferdinand-Franz-Bahnhof für die Trinkwasserzone II eine Befreiung erteilt worden. Doch das allein reicht noch lange nicht: Auch müsste die Bürgerschaft einem neuen Bebauungsplan zustimmen. Aktuell ist das Gelände im Flächennutzungsplan der Hansestadt als Grünfläche festgesetzt. Der Plan wird gerade überarbeitet.

Bei Anwohner wirft das Vorgehen dennoch Fragen auf: Hat Rostock nicht gerade erst den Klimanotstand ausgerufen? Und müssten daher jetzt nicht höhere Prüf-Kriterien angelegt werden? Müller sagt dazu, dass schon immer hohe Hürden genommen werden mussten, ehe eine Bebauung genehmigt werde.

Andere Investoren durften nicht bauen

WG-Warnow-Vorstand Hagen Hildebrandt hat bereits vor Monaten im Ortsbeirat erste grobe Pläne vorgelegt: Demnach kann sich die Genossenschaft an dem Standort drei bis fünfgeschossige Wohnhäuser analog der Talstraße und eine Ergänzungsbebauung mit Reihenhäusern vorstellen. Eine Bebauung in dieser Dichte und Größenordnung ist aus Sicht der Stadtplaner aber unwahrscheinlich. „Biotope und Wälder werden die Bebauung zusätzlich einschränken“, sagt Müller.

Doch warum durften andere Investoren vorher auf dem Grundstück nicht bauen? „Weil wir damals eine andere Situation hatten“, sagt Müller. Auf der Grundlage der Bevölkerungsprognose seien zu jener Zeit nur 250 Hektar Bauland ausgewiesen worden – unter anderem in Biestow, Kassebohm und Gehlsdorf. „Das hat damals gereicht.“ Seit 2016 liegt nun eine neue Prognose vor: Pro Jahr wachse Rostock um 1000 Einwohner. „Wir müssen daher neue Bauflächen ausweisen – und das tut an einigen Stellen weh“, so der Stadtplaner.

Schafft die WG Warnow bereits Fakten?

Die Anwohner werfen der Stadt und der WG Warnow vor, bereits Fakten zu schaffen. Unter anderem sei die Haupttrinkwasserleitung zuletzt verlegt worden, um den Wohnungsbau vorzeitig möglich zu machen, heißt es. Diese Behauptung lässt sich jedoch nur schwer belegen. Wie das kommunale Unternehmen Nordwasser auf OZ-Anfrage mitteilt, war die Verlegung an dem Standort für die Wasserversorgung im Nordosten strategisch wichtig.

Es wurden zwei neue Haupttrinkwasserleitungen gebaut, um die Gesamtkapazität zu vergrößern. Auch seien die Leitungen durch die neue Lage im Randbereich des Grundstückes der WG Warnow, unterhalb des teilweise befestigten Weges, nun besser erreichbar, so Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins. Auftraggeber sei der Warnow-Wasser- und Abwasserverband gewesen.

