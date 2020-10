Rostock

Gerade in Zeiten der Pandemie sind sie unentbehrlich – doch jetzt droht zahlreichen Apotheken im Land das Aus. Nach der Insolvenz des Düsseldorfer Abrechnungsunternehmens AvP fehlt vielen Pharmazeuten aus MV der komplette August-Umsatz. Der Schaden geht in die Millionen. „Bei uns sind etwa 60 von rund 400 privat geführten Apotheken im Land betroffen“, sagt Axel Pudimat, der Vorsitzende des Landes-Apothekerverbandes MV.

Er fürchtet, dass es im schlimmsten Fall zu Schließungen kommt und die Versorgung mit Medikamenten gerade im ländlichen Raum zu einem Problem werden könnte. „Denn die Apotheker haften mit vollem persönlichen Risiko, also mit Privatvermögen, Haus und Grund“, so Pudimat. Bei durchschnittlichen Verlusten von rund 130 000 Euro pro Apotheke seien Schadenssummen erreicht, „die niemand mal eben so in der Tasche hat“.

Rostocker Klinikapotheke mit Millionen-Forderungen

Die meisten Apotheken arbeiten laut Pudimat bei der Abrechnung mit Dienstleistern zusammen. Unternehmen wie AvP treiben das Geld für die bei den Apotheken eingereichten Rezepte von den Kassen ein und zahlen es dann an die Apotheken aus. Das Problem: Durch die Insolvenz sei das Geld für August zwar bei den Kassen abgerechnet, aber noch nicht ausgezahlt und nun erst einmal eingefroren. „Noch ist nicht klar, ob und wie viel Geld die Apotheken zurückerhalten“, so Pudimat.

Zu den am stärksten betroffenen Unternehmen gehört die Apotheke der Rostocker Südstadtklinik. Wie Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath jüngst erklärte, hat sein Haus durch die AvP-Pleite offene Forderungen bis zu 2,5 Millionen Euro. „Es liegen noch Rezepte bei AvP, bei denen noch unklar ist, ob sie schon abgerechnet wurden“, so Vollrath.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt in Sachen AvP aktuell gegen zwei Beschuldigte wegen betrügerischen Bankrotts, also Beiseiteschaffen von Geldern. Laut neuesten Zahlen soll sich der Gesamtschaden auf über 300 Millionen Euro belaufen, erklärt Pudimat.

Unterdessen haben bereits mehrere Krankenkassen den Apotheken in Not Unterstützung zugesagt. Auch das Wirtschaftsministerium ist sich der Problematik bewusst. Man sei im Gespräch mit den Apothekern, heißt es aus Schwerin. „Derzeit wird geprüft, ob und in welcher Form das Land unterstützen kann“, so eine Sprecherin.

Abrechnung wieder in die öffentliche Hand geben

Auch auf Bundesebene wird bereits diskutiert, wie den unverschuldet in Existenznot geratenen Apotheken geholfen werden kann. „Landesbürgschaften oder Kredite sind dabei zwar eine kurzfristige Lösung, aber auch die müssen ja auch irgendwie bedient werden“, sagt Verbandschef Pudimat.

„Was es hier braucht, ist ein Rettungsschirm“, erklärt Torsten Koplin, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Landtag. „Die Apotheken haben im Vertrauen auf korrekte Abwicklung agiert und müssen vor den Konsequenzen dieser Pleite geschützt werden.“

Zudem sei der Staat möglicherweise nicht ganz unschuldig an der Entwicklung: Schließlich unterlag die AvP der Finanzaufsichtsbehörde Bafin „Die Bafin hat zwar die Insolvenz eingeleitet, aber viel zu spät reagiert“, so Koplin.

Von Claudia Labude-Gericke