Rostock

Start für die Straßenbauarbeiten „Beim Grünen Tor“ in Rostock: Bis Ende Juni soll im Auftrag des Tiefbauamtes der Kreuzungsbereich zwischen Patriotischem Weg und Langer Straße umgestaltet werden: Ampelschaltungen werden angepasst, Markierungsarbeiten durchgeführt und barrierefreie Übergänge geschaffen. Mit der Baumaßnahme soll die Radverkehrsführung optimiert und auf Höhe des Patriotischen Weges eine direkte Verbindung zwischen Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Innenstadt geschaffen werden. Nach Angabe der Stadt wird diese Baumaßnahme 491 000 Euro kosten.

„Wir begrüßen diese Maßnahme. Die Situation, die wir in diesem Bereich derzeit haben, ist so nicht hinnehmbar“, betont Malte Brockmann vom Radentscheid Rostock. „Bisher ist es so, dass man, wenn man legal vom Patriotischen Weg in die Lange Straße fahren möchte, einen Umweg nehmen muss.“ Dieser führt Radfahrende nach rechts in Richtung Vögenteich.

An der Ampel auf Höhe des Kröpeliner-Tor-Centers wird die Straße überquert, anschließend geht es zurück in Richtung Lange Straße. Das sei, so Brockmann, nicht sonderlich attraktiv. „Viele Fahrradfahrende, die vom Patriotischen Weg kommen, nehmen daher illegalerweise die Ampel auf der linken Seite am Kanonsberg“, sagt er. „Mit der Umgestaltung hat das Drängen in die Illegalität ein Ende.“

Kreuzung wird umgestaltet

Zukünftig soll es eine direkte Rad-Verbindung vom Patriotischen Weg über die Kreuzung geben. In den kommenden Wochen erfolgen nun Deckensanierungen mit Markierungserneuerungen, Wege werden erneuert. In vier Bauabschnitten soll die Maßnahme durchgeführt werden, es kommt zu halbseitigen Sperrungen und Einengungen in den Querungsbereichen.

Nach Angaben des Tiefbauamtes sollen im ersten Abschnitt zunächst die Übergänge an der Langen Straße barrierefrei gestaltet werden, außerdem erfolgen Anpassungen an den Ampelanlagen sowie im Gleisbereich der Straßenbahn. Der Straßenbahnverkehr wird aufrechterhalten.

Patriotischer Weg wird teilweise gesperrt

Anschließend soll im zweiten Bauabschnitt der Patriotische Weg in Nähe der Kreuzung voll gesperrt werden. Grund hierfür sind der Abbruch des vorhandenen südlichen Gehwegs, die Um- und Neuverlegung von Leitungen sowie die Aufweitung der Fahrbahn. Eine Umleitung erfolgt über die Haedgestraße und das Warnowufer zum Kanonsberg.

Kurz vor Abschluss der Arbeiten müssen weitere Straßen halbseitig gesperrt werden. So wird die Straße „Am Kanonsberg“ in Richtung Deutsche Med zeitweise nicht befahrbar sein. Später kann aus der Langen Straße nicht nach rechts zum Stadthafen abgebogen werden. „Es wird darum gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen und Verkehrseinschränkungen unbedingt zu beachten“, heißt es aus dem Tiefbauamt.

Dass die Umbaumaßnahmen nun notwendig werden, sei auf Planungsfehler in der Vergangenheit zurückzuführen, wie Holger Matthäus im Vorfeld der Arbeiten betonte. Seiner Meinung nach seien Verkehrsführungen für Radfahrer vor 20 Jahren einfach vergessen worden. „Bisher kommen Radler aus der KTV nur an der Ampelkreuzung Friedhofsweg oder am Vögenteich über die Hauptstraße in Richtung Innenstadt. Es wurde Zeit, dass wir jetzt auch am Patriotischen Weg handeln“, sagte der Bausenator.

„Trennende Wirkung wird aufgehoben“

Ein Schritt, der auch vom Ortsbeirat der Kröpeliner-Tor-Vorstadt begrüßt wird. Die Maßnahmen stehen auf der Tagesordnung der kommenden Sitzung am Mittwoch. „Wir erhoffen uns, dass durch die Baumaßnahme die trennende Wirkung der Straße in diesem Bereich aufgehoben wird und die Anbindung für Radfahrer zwischen Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Stadtmitte verbessert wird“, betont der Vorsitzende Felix Winter (Grüne).

Der Radentscheid Rostock hofft, dass zukünftig weitere Verbesserungen für Fahrradfahrer folgen werden. „Grundsätzlich bleibt die Lange Straße weiterhin ein Problem, das angegangen werden muss“, so Malte Brockmann.

Von Katharina Ahlers