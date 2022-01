Rostock

Jeden Kollegen kennenzulernen, wird in der Rostocker Stadtverwaltung schwierig. Immerhin arbeiten derzeit rund 2500 Menschen für das Wohl und die Versorgung der Bürger, was die Stadt zu einem der größten Arbeitgeber der Region macht. Im Schnitt sind die Beschäftigten derzeit 46,5 Jahre alt.

Die meisten Personen sind in der sogenannten Kernverwaltung beschäftigt. Das muss aber nicht immer einen Job am Schreibtisch bedeuten. Denn neben klassischen Verwaltungstätigkeiten – beispielsweise aus den Bereichen Finanzen, Recht, Verkehr und Soziales – gibt es zahlreiche andere Berufe: Ob Bibliothek, Konservatorium oder Museen – auch kulturell Interessierte können bei der Stadt eine Beschäftigung finden.

„Zur Verwaltung gehören selbst technische und handwerkliche Berufe, beispielsweise im Forst, Garten- und Landschaftsbau oder bei der Feuerwehr“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Auch Mediziner werden bei der Hansestadt gebraucht: Im Gesundheitsamt oder in der kommunalen Klinik. Soziale Berufe gibt es einerseits in den Ämtern – aber auch bei kommunalen Kitas. Selbst Fahrdienste werden bei der Stadt benötigt. Die Vielfalt der Berufe ergebe sich aus der Vielfalt der Aufgaben, die in einer Kommune anfallen.

Gesundheitsangebote und flexible Zeiten

Was die Arbeit bei der Stadt außerdem attraktiv macht? „Es gibt eine Arbeitsplatz-, Standort- und Tarifsicherheit“, sagt Ulrich Kunze. Bezahlt wird nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, dazu kommen Leistungsentgelte und Jahressonderzahlungen. Betriebliche Altersvorsorge und ein Jobticket für den Nahverkehr gehören ebenfalls zum Angebot der Stadtverwaltung für ihre Beschäftigten. Auch hauseigene Fortbildungen sind für die Entwicklung des Personals vorgesehen.

„Zudem gibt es ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit beispielsweise Massage- und Sportangeboten, Gesundheits-Checks oder der Teilnahme an sportlichen Firmenveranstaltungen“, zählt der Sprecher auf. Flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit für mobiles Arbeiten sollen auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern.

Viele Bewerbungen auf Ausbildung in Rostocker Verwaltung

Das scheint auch den Nachwuchs anzusprechen. Auf die 29 Ausbildungs- beziehungsweise Studienplätze, die angeboten werden, gab es zuletzt 435 Bewerbungen. Das größte Interesse lag dabei auf der Ausbildung zum Verwaltungswirt und dem dualen Bachelor-Studium Öffentliche Verwaltung. Aber auch Lehrstellen als Gärtner beziehungsweise Straßenwärter sind gefragt.

Die Chance auf einen Job bei der Stadt stehen nicht schlecht: „Alle frei werdenden Stellen werden, sofern sie nicht zeitlich befristet sind, auch wieder besetzt“, sagt Ulrich Kunze. Für den Doppelhaushalt 2022/2023 seien zudem weitere 75 Vollzeitstellen geplant, die neu besetzt werden.

