Rostock

Nach der massiven Kritik von Mitarbeitern an der Amazon-Subfirma Fast Despatch Logistics Germany (FDL) werden die möglicherweise fragwürdigen Beschäftigungspraktiken jetzt ein Fall für die Justiz. Das Arbeitsgericht Rostock verhandelt in Kürze eine erste Klage gegen das Unternehmen. Ein Bulgare beklagt, im Februar fristlos von FDL gekündigt worden zu sein, obwohl er krankgeschrieben gewesen sei. 

Schwere Vorwürfe gegen Amazon-Subunternehmen

Die OSTSEE-ZEITUNG hatte vor einem Monat von Mitarbeiter-Beschwerden über das Subunternehmen berichtet, das an den Amazon-Verteilzentren in Rostock und Neubrandenburg Paketzusteller beschäftigt. Rumänische und bulgarische Mitarbeiter hatten moniert, von FDL mit falschen Versprechen nach Deutschland gelockt worden zu sein. Sie kritisierten intransparente und als Schadensersatz deklarierte Abzüge in Höhe von dreistelligen Euro-Beträgen, unbezahlte Überstunden, eine Hire-and-Fire-Mentalität, hohe Mietzahlungen und fehlende Ansprechpartner über ihren direkten Dispatcher hinaus. Gehaltsabrechnungen, die Schadensersatzforderungen von teilweise mehr als 500 Euro ausweisen, liegen der OSTSEE-ZEITUNG vor.

Das Amazon-Subunternehmen wies die Vorwürfe von fristlosen Kündigungen im Krankheitsfall zurück. „Wir kündigen unter keinen Umständen fristlos wegen Krankheit“, teilte FDL mit. Wenn man Kündigungen ausspreche, dann nur aus gesetzlich zulässigen Gründen. Das Arbeitsgericht verhandelt am 21. April.

Amazon leitete Prüfung ein – FDL kündigt Korrekturen an

Der Onlineriese Amazon leitete nach dem OZ-Bericht eine interne Prüfung ein. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, so ein Amazon-Sprecher. FDL kündigte aber inzwischen Korrekturen an beiden Standorten an. Um „mögliche Fehlerquellen“ von vornherein auszuschließen, werde man die Gehaltsabrechnung künftig intern durchführen, teilte FDL mit.

Zudem führe das Unternehmen eine Mitarbeiter-App ein, über die die Mitarbeiter direkt über ihr Smartphone ihre Zeiterfassung vornehmen könnten. „Die Reports aus dieser App werden als Grundlage für unsere Gehaltsabrechnung dienen“, hieß es. Andere Vorwürfe der Mitarbeiter wies FDL zurück, unter anderem, dass Mitarbeiter noch am selben Tag einer fristlosen Kündigung die angemietete Wohnung verlassen müssten.

Der Bulgare, dessen Fall jetzt verhandelt wird, war im vergangenen Jahr mit Frau und zwei kleinen Kindern nach Deutschland gezogen, um für Amazon zu arbeiten. Aktuell erhält er als Ausländer keine Sozialleistungen, weil das zuständige Sozialamt aufgrund der fristlosen Kündigung davon ausgehe, dass er diese selbst verschuldet habe, so Stefanie Albrecht von der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in MV, „Correct“. Um über die Runden zu kommen, sei er auf Hilfe von Freunden angewiesen. Für eine Rückkehr nach Bulgarien fehle ihm das Geld. Wie er der OZ im Februar berichtete, war er wegen einer Schulterverletzung krankgeschrieben, die er sich durch das Pakete-Tragen zugezogen habe.

Wuchermieten? 300 Euro pro Bett

So sieht die möblierte Wohnung aus, für die die Mitarbeiter pro Bett 300 Euro im Monat zahlen müssen. Quelle: Stefan Sauer

Andere Paketzusteller, die die OZ traf, beklagten Mietpreise von 300 Euro und mehr pro Bett. Bei einer Vier-Mann-Belegung einer möblierten 60-Quadratmeter-Wohnung sind das 1200 Euro. Zum Vergleich: Nachbarn, die in einer identisch geschnittenen Wohnung leben, zahlen 460 Euro Warmmiete. Dazu teilt FDL mit, dass man die Arbeitnehmer nun in einem Prozess begleitet, „welcher ihnen nach Ablauf der mietfreien drei Monate die direkte Zahlung ihrer Miete an den Vermieter ihrer Wahl vereinfacht.“ 

Weitere Beschwerden

Der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte sind inzwischen weitere Beschwerden bekannt geworden. Demnach geht es um Unregelmäßigkeiten bei Lohnzahlungen. Dass sich das System grundlegend geändert habe, sei nicht erkennbar, sagte Albrecht. Parallel zur anhängigen Klage vor dem Arbeitsgericht Rostock würden sieben weitere Klagen gegen FDL vorbereitet. Beim Zoll gingen in der vergangenen Woche drei Anzeigen gegen die Firma ein. Diese würden durch die zuständigen Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zeitnah überprüft, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes Stralsund. Viele betroffene Mitarbeiter sind inzwischen bereits wieder frustriert in ihre Heimat zurückgekehrt.

Amazon verweist auf unabhängige Fahrer-Hotline

Neben dem Subunternehmen hat Amazon eigenen Angaben zufolge inzwischen auch Mitarbeiter befragt. Erste Konsequenz: Der Onlineriese verteilte Infokarten an FDL-Mitarbeiter, die auf die „unabhängige Fahrer-Hotline“ von Amazon verweisen, an die sich Paketzusteller wenden können – auch anonym. Zudem würden Lieferpartner erwarten, dass Fahrer nach der automatischen Abschaltung des Scanners zur Station zurückzufahren und dass keine anderen Tools wie private Smartphones benutzt würden, um die Zustellung von Paketen fortzusetzen, so ein Amazon-Sprecher.

Briefkasten der Firma FDL an ihrem Firmensitz in Hamburg Quelle: OZ

Genau diese Praktiken hatten Mitarbeiter beklagt. Ein in Rostock beschäftigter Bulgare berichtete, von seinem Dispatcher dazu aufgefordert worden zu sein, Pakete auch dann noch auszuliefern, wenn sich der Touren-Scanner am späten Abend ausschaltet. Er habe dann sein Privathandy als Navigationshilfe genutzt und die Pakete abgelegt, ohne die Ablage zu registrieren. Kämen Pakete weg, würden Strafzahlungen fällig oder eine Sperre angedroht, berichteten auch Rumänen in Neubrandenburg.

Einen Vorwurf, den FDL weiter bestreitet. „Ein solcher Vorfall ist uns nicht bekannt“, teilte das Unternehmen mit. „FDL unterstützt eine solche Praxis nicht und fordert sie unter keinen Umständen von den Mitarbeitern ein.“

Von Martina Rathke