Rostock

Drama im Rostocker Ortsteil Krummendorf: Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem schweren Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Ein 67-Jähriger kam dabei ums Leben, ein Nachbar, der erste Hilfe leisten wollte, verstarb im Anschluss ebenfalls. Ausgangspunkt ist ein Trekker, an dem der Verunglückte geschraubt hat.

Es ist ein unscheinbares Waldstück zwischen dem Stadtteil Gehlstorf und dem Überseehafen, in dem das Unglück passiert ist. Hier, direkt an der Straße Up´n Warnowsand, befinden sich mehrere großflächige Gartenparzellen, die zum Teil dauerhaft bewohnt sind. Die Parzelle des verunglückten 67-Jährigen ist komplett umzäunt und lässt von außen kaum erahnen, was sich auf dem Grundstück befindet.

Unter einem Trecker begraben

Riskiert man dennoch einen Blick über den Sichtschutz lassen sich zahlreiche Anhänger, Wohnmobile, Fahrzeuge und allerhand Ersatzteile erkennen. Zwei Hunde tollen auf dem Gelände, auf dem sich nur wenige Stunden zuvor ein tragisches Unglück ereignet hatte – wie die Polizei mitteilt gegen 4 Uhr morgens.

Das Gelände, auf dem sich der Unfall zugetragen hat, ist eine gepachtete Gartenparzelle, auf der der Verunglückte mehrere Wohnwagen, Anhänger und Fahrzeuge stehen hatte. Quelle: Moritz Naumann

Der Pächter der Parzelle arbeitete an einem auf einer Hebebühne stehenden Traktor. Offenbar weil die Handbremse des Treckers nicht oder nicht richtig angezogen war, rollte dieser eine Rampe hinab und fiel auf den 67-Jährigen. Die Ehefrau des Mannes wurde durch den Krach aufmerksam, eilte hinaus und fand ihren Mann eingekeilt zwischen Radkasten und Reifen.

Vergebliche Reanimationsversuche

Sie rief den 74- jährigen Nachbarn von der Parzelle direkt gegenüber zur Hilfe und verständigte den Notruf. Anschließend versuchten beide selbstständig den Mann zu befreien – ohne Erfolg. Der Nachbar ging anschließend zur Hauptstraße um den Notdienst einzuweisen. Doch dort brach er jedoch zusammen. Als Feuerwehr, Notarzt und Polizei vor Ort eintrafen, fanden sie den Helfer bereits bewusstlos vor. Die Rettungskräfte versuchten ihn eine halbe Stunde lange wiederzubeleben. Unter laufender Reanimation wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verletzungen des verunglückten 67-Jährigen seien unterdessen so gravierend gewesen, dass er noch am Unglücksort verstarb. Um seinen Körper zu befreien, musste der Traktor mit der Hilfe von mehreren Feuerwehrleuten abgestützt und gesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend eingeleitet.

Toter Ersthelfer: „Ich glaube ihn hat der Schlag getroffen“

Auch der Nachbar ist später im Krankenhaus verstorben. „Ich glaube, ihn hat der Schlag getroffen“, berichtet ein Freund der beiden Verunglückten, der von dem Unglück erst erfahren hat, als er wie am Vortag abgesprochen am Morgen zu Besuch gekommen ist. „Wir haben gestern Abend noch alle zusammengesessen. Beide waren kerngesund.“ Demnach handelte es sich bei den Verunglückten um enge Freunde, die gemeinsame Hobbys hatten und viel Zeit miteinander verbrachten.

Warum der 67-Jährige gegen 4 Uhr morgens an seinem Trecker gearbeitet hat? „Er war immer rast- und ruhelos“, sagt der Familienfreund. Auch ein Nachbar berichtet, dass es typisch gewesen sei, dass der 67-Jährige nachts auf dem Hof geschraubt habe – immer unter Flutlichtbeleuchtung. Die Verunglückten seien zuverlässig und freundlich gewesen.

Von Stefan Tretropp und Moritz Naumann