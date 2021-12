Rostock

Ein Rostocker Unternehmen will Menschen weltweit helfen, rechtzeitig Krebs, Herzinfarkte und andere lebensgefährliche Krankheiten zu bekämpfen – in dem es die Gene der Patienten „ausliest“, Wahrscheinlichkeiten für schwere Erkrankungen berechnet. Hinter der Firma Arcensus steckt kein Geringerer als der Gründer und ehemalige Geschäftsführer des Gentechnik-Unternehmens Centogene, Arndt Rolfs (62). Ethiker sehen dessen neues Geschäftsmodell allerdings kritisch.

Neustart für Rolfs

Nach dem erfolgreichen Börsengang in New York hatte Rolfs Centogene im Herbst 2020 verlassen. Anstatt in den Ruhestand zu gehen, will er nun der personalisierten Medizin zum Durchbruch zu verhelfen. Arcensus hat bereits Firmensitze in Rostock, Berlin und New Jersey.

Die Idee: Rolfs wendet er eine komplexe molekulare Methodik an, das sogenannte Whole Genome Sequencing (WGS). Der Begriff beschreibt das vollständige Auslesen der mehr als 3,2 Milliarden Basenpaare unserer Erbinformation. Arcensus bietet anhand der Gen-Analyse Aussagen über das persönliche Risiko, an Tumoren oder Herzleiden zu erkranken sowie personalisierte Therapieentscheidungen zu ermöglichen.

Bereits Tausende Kunden

Seit Gründung zum Jahresbeginn haben nach Angaben des 62-jährigen Wissenschaftlers 2500 Kunden eine einfache Speichelprobe für eine vollständige Sequenzierung ihres Genoms abgegeben. Die meisten Kunden stammen aus dem Ausland, in Deutschland gebe es keinen Markt für das Angebot.

OZ-Umfrage: Rostocker Firma bestimmt Risiko für schwere Erkrankungen: Was halten Sie davon?

Das Verständnis fehle, die Vorbehalte seien groß. „Deutschland wird seine Vorreiterrolle in vielerlei Hinsicht verlieren“, prognostiziert Rolfs. Bei Arcensus erhalte der Kunde nach 25 Tagen einen genetischen Report in zweifacher Ausführung: in Fachsprache und einfach verständlich für Laien. Wie er sich dann verhalte, sei Teil der Eigenverantwortung. Die meisten Menschen würden nach Rolfs ihren Lebensstil anpassen.

Das Beispiel der Schauspielerin Angelina Jolie zeige, dass präventive medizinische Maßnahmen – Jolie hatte sich freiwillige das Brustgewebe entfernen lassen – das Risiko zu erkranken auf nahezu null Prozent setzen können. Die Kosten für eine Gen-Analyse und Interpretation betragen aktuell 1299 US-Dollar. Rolfs hat selbst sein Genom interpretieren lassen – das Ergebnis ist in den sozialen Netzwerken zu finden.

Kritik von Ethikern

Am Angebot der Rostocker Biotech-Firma gibt es jedoch auch Zweifel. Hartmut Bettin, kommissarischer Leiter des Greifswalder Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, kann einen positiven Effekt auf die Lebensweise der Menschen nicht ausmachen. „Ganz im Gegenteil! Studien belegen, dass solche Diagnosen einen negativen Einfluss auf das Verhalten der Menschen haben“, so Bettin. Er bezeichnet den Schwebezustand zwischen gesund und krank für „psychologisch problematisch“. Ob und wann eine Erkrankung tatsächlich ausbricht, könne letztlich kein Mediziner mit absoluter Gewissheit sagen, „eben weil viele Faktoren neben den Genen einen Einfluss haben“.

Auch die Frage, wie Menschen mit den entsprechenden Informationen umgehen, bedürfe nach dem Medizinethiker mehr Behutsamkeit. „Solche Prophezeiungen können verängstigen, auch Irrtümer hervorbringen“, gibt der Wissenschaftler zu bedenken. Letztlich bestünde auch die Gefahr der Stigmatisierung. Dass sich wohl nur gut situierte Menschen Rolfs Geschäft leisten können, führe zu einer „Elitenmedizin“.

