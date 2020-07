MV ist das einzige Bundesland in Deutschland, das kein eigenes Archäologisches Landesmuseum hat. Ein Neubau in Rostock sei zwar beschlossen, aber soll nach bisherigen Plänen erst 2025 fertig sein. Mit einem seltenen Fundstück will nun eine Initiative an den Bau erinnern.

Archäologisches Landesmuseum in Rostock: Seltenes Fundstück soll an Baupläne erinnern

Ausstellung - Archäologisches Landesmuseum in Rostock: Seltenes Fundstück soll an Baupläne erinnern

Ausstellung - Archäologisches Landesmuseum in Rostock: Seltenes Fundstück soll an Baupläne erinnern