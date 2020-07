Rostock/Schwerin

Grünes Licht für den derzeit wohl größten Museumsneubau in ganz Deutschland: Die Landesregierung in Schwerin will noch in diesem Jahr mit den konkreten Planungen für das neue Archäologische Landesmuseum am Rostocker Stadthafen beginnen.

55 Millionen Euro soll der Neubau für die historischen Schätze des gesamten Landes kosten. „Unser Anteil steht bereit, aber Rostock muss jetzt Gas geben“, sagt Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) der OZ. Das Land macht Druck – auch in Sachen Bundesgartenschau 2025 am Stadthafen: „Wir wollen die Buga“, so Meyer.

Leuchtturm für ganz MV

Seit 1992 wird im Nordosten über den Bau eines Museums für Funde aus der Ur- und Frühgeschichte des Landes diskutiert. Denn in den Archiven des Landes lagern hunderte Schätze – der Rügener Wikingerschatz des legendären Dänen-Königs Harald Blauzahn etwa. Auch die Funde aus dem Tollensetal sollen endlich der Öffentlichkeit gezeigt werden. Dort – bei Neubrandenburg – fand die älteste nachweisbare Schlacht der Menschheit statt. Weltgeschichte.

Nach langen Debatten einigte sich die Regierung 2017 auf Rostock als Standort für ein Museum. Bad Doberan, Greifswald, Neustrelitz und Schwerin gingen leer aus. „ Rostock ist der perfekte Standort“, sagt Finanzminister Meyer. Direkt am Wasser will das Land einen Leuchtturm für das gesamte Land bauen.

Rostock gibt 15 Millionen Euro hinzu

„Wir planen mit Kosten von 55 Millionen Euro“, so der Meyer. 40 Millionen Euro kommen aus Schwerin, 15 Millionen Euro soll die Hansestadt zahlen. „Wir haben eine Finanzierungsvereinbarung ausgehandelt. Sobald die Bürgerschaft zustimmt, können wir loslegen.“ Zum Vergleich: Das neue Bauhaus-Museum in Weimar hat nur gut die Hälfte gekostet. Noch in diesem Jahr sollen in Rostock die Planungen beginnen.

Meyer könne sich beispielsweise einen Bau wie die Oper in Oslo vorstellen: „Dort können die Besucher auf das Dach steigen, haben einen tollen Ausblick.“ Für den Bau soll im Stadthafen Land aufgeschüttet werden. „Allein das dauert dreieinhalb Jahre.“ Vor 2028 werde das Museum nicht fertig sein. Zur Bundesgartenschau 2025 soll es aber immerhin einen ersten Vorgeschmack geben.

Auch der Förderverein für das neue Landesmuseum fordert ein klares Bekenntnis von der Hansestadt: „Das wird das Nationalmuseum unseres Bundeslandes. Es wird Besucher aus dem gesamten Ostseeraum locken“, so Rostocks Ex-OB Roland Methling.

Land will die Buga

Doch nicht nur in Sachen Museum macht das Land Druck. Während in Rostock immer noch über die Bundesgartenschau diskutiert wird, kommt aus Schwerin eine klare Ansage: „Wir stehen zur Buga. Bund und Land stellen Rostock dafür 60 Millionen Euro bereit“, so Meyer. „Für die Hansestadt ist das eine einmalige Chance.“

Vor allem die geplante Fußgänger- und Radfahrer-Brücke über die Warnow und auch der neue Stadtpark auf einer ehemaligen Deponie seien „Ankerprojekte“, die Rostock voranbringen werden. „Das Land steht zu seinen Zusagen, unser Arm ist ausgestreckt. Es liegt jetzt allein an Rostock.“

